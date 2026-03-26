Svezia, Hien esce dal campo zoppicando dopo 35 minuti. Atalanta in ansia
TUTTO mercato WEB
Tegola per la Svezia e per l'Atalanta. Isak Hien, difensore centrale della Dea, è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco alla mezz'ora per un problema fisico. Il difensore è uscito dal campo zoppicando in maniera vistosa. Problema muscolare per lui, nelle prossime ore capiremo l'entità dell'infortunio. Al momento della sua uscita dal campo, la Svezia è avanti 1-0 contro l'Ucraina grazie alla rete di Gyokeres dopo 7 minuti.
Articoli correlati
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Tonali e Kean scacciano l'incubo Irlanda del Nord. Tanta fatica, ma serviva poco per togliersi la scimmia di dosso. Ora l'ultimo ostacolo, l'Italia non deve e non può avere paura. Tanti giocatori sotto tono, Gattuso pensi bene a chi mandare in campo
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Mantova, stagione finita per Meroni: il difensore è stato operato al collaterale del ginocchio destro
Serie C
Cambia la classifica del Girone C di Serie C: -5 al Siracusa. Rinviata al 31 marzo decisione Trapani
Pronostici
Calcio femminile