Svezia, Hien esce dal campo zoppicando dopo 35 minuti. Atalanta in ansia

Tegola per la Svezia e per l'Atalanta. Isak Hien, difensore centrale della Dea, è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco alla mezz'ora per un problema fisico. Il difensore è uscito dal campo zoppicando in maniera vistosa. Problema muscolare per lui, nelle prossime ore capiremo l'entità dell'infortunio. Al momento della sua uscita dal campo, la Svezia è avanti 1-0 contro l'Ucraina grazie alla rete di Gyokeres dopo 7 minuti.