A caccia del Mondiale: Caprile e Palestra sono l'oro di Cagliari, martedì si giocano tutto

Tre rappresentanti del Cagliari nelle otto finaliste per un posto ai prossimi Mondiali di Canada, Messico e Stati Uniti d'America: martedì sera negli spareggi si giocheranno tutto, anche se nella prima gara hanno avuto pochissimo spazio. Solo tribuna per Elia Caprile e Semih Kilicsoy, mentre Marco Palestra ha avuto spazio nel finale di partita contro l'Irlanda del Nord, ma quando la sfida era già stata indirizzata dagli Azzurri.

Per il turco tuttavia non ci sarà gloria contro il Kosovo: Montella ha scelto di mandarlo a giocare con l'Under 21, quindi andrà sì in campo martedì ma non per giocarsi un posto negli Stati Uniti.

Path A

Bosnia Erzegovina - Italia

Martedì 31 marzo, 20:45

Stadio: Bilino Polje Stadium, Zenica (Bosnia ed Erzegovina)

Path C

Kosovo - Turchia

Martedì 31 marzo, 20:45

Stadio: Stadiumi Fadil Vokrri, Pristina (Kosovo)