Atalanta, De Ketelaere certo: "Sto bene qui, ho un contratto lungo. Non rimpiango il Milan"

"Come va la stagione all'Atalanta? A livello personale penso che vada molto bene. In termini di statistiche forse è un po' meno brillante della scorsa stagione, ma credo davvero di giocare molto meglio". Lo racconta direttamente Charles De Ketelaere nell'intervista al media belga Nieuwsblad, dal ritiro con la Nazionale per disputare le amichevoli contro Stati Uniti e Messico. "Lo so, suona un po' contraddittorio. Ma puramente a livello di sensazioni e di importanza per la squadra, gioco semplicemente meglio".

CDK non ha potuto fare a meno di riesumare vecchi ricordi sotto la gestione del precedente allenatore, simbolo di Bergamo e della Dea per anni: "La scorsa stagione con mister Gasperini venivo sostituito spesso. Era il suo modo di lavorare, gli attaccanti uscivano spesso dopo 60 minuti. Ora gioco di più", ha sottolineato il trequartista belga. "Sono cresciuto come giocatore".

E non ha rimorsi per quel trasferimento nel 2022 sul naviglio rossonero: "Non rimpiango ancora quel passaggio dal Club Brugge al Milan. Forse in quel periodo avrei dovuto mostrare più fiducia in me stesso, ma nel frattempo l'ho imparato. Il modo di giocare di Gasperini all'Atalanta mi ha aiutato nello sviluppo. Penso che in un 3-4-3 o in un 3-5-2 le mie qualità emergano al meglio". E sul suo presente e immediato futuro, con un legame fino al 2028 a tinte nerazzurre: "Sto bene all'Atalanta. Sono super felice e ho ancora un contratto lungo. A volte bisogna tenersi stretto quello che si ha", il ragionamento di De Ketelaere.