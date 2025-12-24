TMW Atalanta in campo per la vigilia di Natale. Ancora a parte Bakker e infortunati ai box

L'Atalanta si è allenata anche oggi, con una seduta mattutina della vigilia di Natale. Il quadro emerso dal campo di allenamento riporta alla medesima situazione vista anche ieri: tutti in gruppo agli ordini di Palladino, ad eccezione di tre giocatori.

Continua a lavorare sul campo, ma individualmente, l'esterno olandese Mitchel Bakker, che sta ancora recuperando dal vecchio infortunio al legamento crociato che lo ha tenuto a lungo fermo ai box. Non ci siamo ancora per il rientro in gruppo, per lui. Ancora terapie invece per gli infortunati Berat Djimsiti e Raoul Bellanova.

Domani, giorno di Natale, Palladino ha concesso giorno libero all'Atalanta, che però tornerà ad allenarsi subito dopo a Santo Stefano, nel pomeriggio, con una seduta prevista per il pomeriggio.