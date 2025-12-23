Serie B, 18ª giornata: Modena-Monza visibile in modalità free su DAZN
DAZN, piattaforma detentrice dei diritto di trasmissione del campionato di Serie B, ha comunicato, come accade di consueto, quale dei match del weekend sarà visibile gratuitamente.
Si tratta di Modena-Monza, match di domenica valido per il diciottesimo turno del torneo cadetto, e in programma il 26 dicembre alle ore 17:15.
SERIE B, 18ª GIORNATA
Venerdì 26 dicembre
Ore 17:15 - Modena-Monza
Sabato 27 dicembre
Ore 12:30 - Spezia-Pescara
Ore 15:00 - Carrarese-Mantova
Ore 15:00 - Catanzaro-Cesena
Ore 15:00 - Empoli-Frosinone
Ore 15:00 - Juve Stabia-Sudtirol
Ore 15:00 - Sampdoria-Reggiana
Ore 15:00 - Venezia-Virtus Entella
Ore 17:15 - Palermo-Padova
Ore 19:30 - Bari-Avellino
CLASSIFICA
Frosinone 37
Monza 34
Venezia 32
Cesena 31
Palermo 30
Modena 29
Catanzaro 28
Juve Stabia 23
Empoli 23
Padova 22
Avellino 21
Reggiana 20
Carrarese 19
Südtirol 16
Virtus Entella 16
Bari 16
Mantova 14
Spezia 14
Sampdoria 14
Pescara 13
