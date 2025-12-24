Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Carrarese, Calabro: "Con Modesto, il Mantova ci somiglia di più: occhio ai duelli a centrocampo"

Oggi alle 14:18
"Non c'è tempo per pensare, è ovvio che si prendono in considerazione tutte le cose che sono state fatte per essere analizzate, ma il tempo è poco e Monza è un ricordo lontano, ora c'è da preparare la gara contro il Mantova: ci sarà successivamente tempo per analizzare le cose che, non solo nell'ultima gara ma nell'arco del girone di adnata, non hanno preso la piega che volevamo. Oggi c'è tempo solo per pensare al Mantova": così, quando mancano ancora tre giorni al match contro il Mantova, il tecnico della Carrarese Antonio Calabro.

Che prosegue poi: "Da una sconfitta il morale non era alto, ma non son servito io per ricompattarli moralmente. Sappiamo che affronteremo una squadra che ha cambiato allenatore da poco, Modesto ha cambiato caratteristiche di gioco rispetto a Possanzini, altro bravo allenatore, e sappiamo che troveremo una squadra più verticale, schematica che proverà a difendersi con tutti gli effettivi sotto la linea della palla cercando poi di proporre quella che è la verticalità del gioco del mister: noi dovremmo scendere in campo con la consapevolezza che tante cose son state fatte bene, certi errori vanno evitati. Ci saranno tanti duelli in mezzo al campo, perché adesso la metodologia di gioco del Mantova è più simile alla nostra".

Conclude quindi con una sorta di bilancio di fine anno solare: "Aver visto 5mila persone allo stadio, con una curva che si può chiamare tale, mi ha riempito di orgoglio, anche perché era impensabile due anni fa, al momento del mio arrivo. Abbiamo fatto qualcosa di importante sotto tanti aspetti, e per il secondo anno consecutivo ci stiamo confermando in categoria".

