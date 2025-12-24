Pineto, mercato di gennaio: riscatto D'Andrea e Ianesi per sostituire Bruzzaniti

Il Pineto si muove sul mercato per consolidare il quarto posto nel Girone B di Serie C. La società abruzzese ha pianificato una sessione di gennaio mirata, con l'obiettivo di mantenere l'equilibrio trovato in questi mesi pur dovendo gestire alcune operazioni importanti.

D'Andrea riscattato, Bruzzaniti verso Catania

Secondo quanto raccolto da TuttoC, il club rossoblù ha deciso di riscattare Filippo D'Andrea dal Catania. Un'operazione che va letta separatamente rispetto alla partenza ormai imminente di Giovanni Bruzzaniti, attuale capocannoniere sia del girone che della squadra, destinato a trasferirsi proprio al club etneo. Per rimpiazzare il bomber, il Pineto ha individuato il profilo di Simone Ianesi del Pontedera come rinforzo ideale per il reparto offensivo.

Occhi sui giovani talenti

Ma il mercato del Pineto non si limita all'attacco. La dirigenza sta seguendo con attenzione due prospetti under considerati funzionali al progetto tecnico: Guerriero del Chieti e Casciano del Sora. Entrambi rientrerebbero nei parametri societari e potrebbero rappresentare investimenti per il futuro.

Postiglione resta in Abruzzo

Sul fronte uscite, arrivano rassicurazioni per i tifosi: Niccolò Postiglione, nonostante le sirene di diverse squadre di Serie C e categorie superiori, non è sul mercato. Il club ha blindato il giocatore almeno fino alla prossima estate, considerandolo un elemento imprescindibile per la seconda parte di stagione.