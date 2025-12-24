Union Brescia, Pasini: “Vicenza dominante ma il nostro obiettivo è raggiungerlo"

Con il campionato fermo per la sosta natalizia, Giuseppe Pasini, presidente dell'Union Brescia, ha voluto analizzare quanto fatto dalla sua compagine in questa prima parte di stagione.

"L'entusiasmo che si è generato tra i tifosi è la cosa che mi rende più felice - ha detto l'imprenditore a TeleTutto -. Ho visto Corini emozionato di essere tornato e iniziare con due vittorie è importantissimo per il morale del gruppo. Il Vicenza sta facendo un campionato di assoluta supremazia, mi aspettavo di essere sotto ai biancorossi ma di 4 o 5 punti, non di 13. Abbiamo fatto i conti con una marea di infortuni, troppi per una squadra che vuole lottare per le prime posizioni e la squadra non è mai stata al completo negli ultimi tre mesi, però mi aspettavo di essere un pochino più avanti. Il distacco è ampio, ma il Padova l'anno scorso era a +12 e ha vinto solo all'ultima giornata. Il nostro focus deve essere quello di raggiungere il Vicenza. Il Lecco? Ottima squadra, ma forse neanche loro si aspettavano di fare un campionato del genere".

Spazio anche ad un pensiero sul mercato: "Prenderemo una punta importante, stiamo tenendo sotto osservazione Lescano ma è un'operazione complicata dal punto di vista economico. Il ritorno di Bisoli? ha avuto la pubalgia e ora è guarito, da parte della stampa c'è pressione per farlo tornare e lui verrebbe volentieri a Brescia ma non c'è solo lui nel nostro taccuino. Balotelli? Devo preservare i valori di questa società, in questo momento non fa parte del progetto".