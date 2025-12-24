Vlahovic assente alla cena della Juventus, il Milan c'è per giugno. Il colpo Kostic un segnale

Il suo contratto è in scadenza il 30 giugno del 2026, ancora qualche settimana e Dusan Vlahovic sarà libero di firmare a costo zero con chi vuole per la prossima stagione. Con queste condizioni sul piatto, è inevitabile che il tema del centravanti serbo classe 2000 sia costantemente ai primi posti del discorso, quando si parla di cosa succede alla Juventus.

Ad aumentare dubbi e perplessità sul futuro di Vlahovic, ci ha pensato l'assenza della stessa punta alla cena di squadra che si è tenuta ieri sera alla presenza, tra gli altri, del proprietario John Elkann, che ha voluto mandare un messaggio alla squadra in vista del futuro prossimo. A tutti, tranne che a Vlahovic, il quale non figurava tra i presenti all'evento. E questo ha fatto aumentare voci e speculazioni.

Che futuro attende Vlahovic? La Juventus riuscirà a gestire una situazione di coda dell'esperienza riuscendo ad evitare le polemiche tipiche di casi come questi? In attesa di una risposta certa, c'è chi porta avanti determinate supposizioni. E forse anche qualcosa in più: stando a quanto riferito dall'edizione odierna di Repubblica, infatti, il Milan avrebbe mosso passi avanti importanti in direzione di Vlahovic, per averlo a giugno. E viene sottolineato come l'ormai imminente acquisto del giovane Andrej Kostic dal Partizan, per molti il 'nuovo Vlahovic' e seguito dallo stesso procuratore del centravanti della Juve, sia da considerare un segnale in tal senso.