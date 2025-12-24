Cagliari, in difesa può esserci un gradito ritorno: se parte Luperto c'è l'idea Dossena

Grandi manovre in casa Cagliari. La formazione sarda guarda già al mercato di gennaio per cercare elementi che possano rinforzare la squadra a disposizione di mister Piscane. In primis i rossoblù sarebbero alla ricerca di un elemento in grado di saltare l’uomo e che possa garantire quella superiorità numerica necessaria e creare pericoli alla porta avversaria.

Fra i profili sondati, come noto, ci sarebbero Daniel Maldini e Marco Brescianini. Entrambi sono di proprietà dell’Atalanta, club con cui ci sono buoni rapporti e con cui la dirigenza isolana ha lavorato in occasione della trattativa in prestito di Marco Palestra.

In difesa invece, riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, potrebbe partire Sebastiano Luperto. Sul centrale ci sarebbe forte la Cremonese e uno dei profili più indicati per sostituirlo potrebbe essere l’ex Alberto Dossena ora in forza al Como.