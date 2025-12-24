Calciomercato Juventus, Gianni Balzarini: "Milan su Gatti e Frattesi non serve"

Gianni Balzarini, giornalista Mediaset da sempre vicinissimo alle vicende bianconere, ha fatto il punto della situazione sul mercato Juventus con un intervento ricco di retroscena e rivelazioni. L'infortunio di Rugani, unito alla gestione Bremer, apre il capitolo mercato difesa. "Si registra un interessamento del Milan per Federico Gatti", rivela Balzarini. "Il Milan lo ha chiesto in prestito per sistemare la difesa, ma la Juve dice no. Assolutamente no".

I motivi sono due: primo, non rinforzare una diretta concorrente per la Champions. Secondo, questione numerica. "Bremer è in un anno di assestamento, dopo l'operazione può avere alti e bassi anche di tenuta fisica. Non puoi essere certo che ti farà tutta la stagione", spiega il giornalista. Con Rugani fuori due mesi e Gatti ancora non al top, privarsi di un centrale sarebbe folle. "Se il Milan impazzisce e offre 25-30 milioni, allora parliamone, ma la Juve dovrebbe prenderne un altro", chiosa Balzarini.

Nessun movimento in attacco, invece. "Non mi risulta proprio che la Juve voglia intervenire", taglia corto. "Chi vai a prendere? Il Milan ha preso Fullkrug che non gioca da ottobre, sbarcato leggermente sovrappeso, deve ambientarsi. Operazioni rischiose in questo momento".

Il vero nodo è il centrocampo. Gira il nome di Timber del Feyenoord, ma il vero obiettivo resta Frattesi. "L'ultima indiscrezione dice che se la Juve non dà Koopmeiners in cambio, l'Inter vorrebbe Cambiaso", rivela Balzarini. "Vi garantisco che la Juve ha detto no a Koopmeiners e direbbe no anche per Cambiaso. La situazione non è semplice". A Spalletti piace molto Frattesi, così come a tutta la dirigenza. "Se andate a vedere le partite in nazionale, Frattesi è stato spesso determinante. Ma non è un regista", avverte il giornalista. "Dobbiamo metterci d'accordo: se cerchi un regista, Frattesi non è il giocatore giusto. Se vuoi tenerlo in organico e poi prendere un regista a giugno, è un'operazione che approvo. Ma 30-35 milioni per un giocatore che non gioca mi sembra folle".

E qui arriva la bomba finale. "La cosa intrigante che vi butto lì: adesso rientra Koopmeiners. E a Pisa dove gioca? Ci sarà Kalulu, Bremer e Kalulu a fare il braccetto. Koopmeiners sarà la prossima mottata: il lavoro del regista verrà fatto su di lui", conclude Balzarini lasciando tutti con il fiato sospeso.

Mercato complicato, idee chiare, ma trattative tutt'altro che semplici. La Juventus sa cosa vuole, il problema è ottenerlo alle proprie condizioni.