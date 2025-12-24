Modena, Rivetti: "Impressionato dal Venezia. La Serie A? Sogno nel cassetto"

A poche ore dal Natale, Carlo Rivetti, numero uno del Modena, ha rilasciato una lunga e interessante intervista attraverso le colonne della Gazzetta di Modena. Ecco uno stralcio delle parole più importanti:

“Con il Venezia per la prima volta sono rimasto impressionato, nel primo tempo loro ci hanno dominato e poi nel secondo siamo usciti noi con carattere. Col Monza, invece, sarà un’altra partita di livello, difficile, ma io credo che quest’anno ce la possiamo giocare con tutti. Sono contento soprattutto del gioco che esprimiamo, i risultati si sa che vanno e vengono, ma giocare bene per me è una grande soddisfazione essendo poi io un con uno spiccato senso estetico.

La promozione è il sogno nel cassetto, quello che prima o poi vorremmo ottenere. In questi quattro anni abbiamo cercato di lavorare sulle strutture per garantire un futuro sereno al Modena, quelle che abbiamo trovato non erano il massimo visto anche il fallimento precedente. Stiamo lavorando non solo per la prima squadra, ma crediamo tantissimo anche nei giovani“.