Sambenedettese, mercato di gennaio: De Angelis prepara il restyling. Sbaffo verso l’addio

Gennaio sarà un mese di svolta per la Sambenedettese. Il direttore sportivo Stefano De Angelis è pronto a intervenire in modo deciso sull’organico, avviando una vera e propria operazione di rinnovamento per correggere quanto non ha funzionato nella prima parte di stagione.

Secondo quanto riportato dal Corriere Adriatico, diversi giocatori sono destinati a lasciare il club rossoblù. Tra i nomi in uscita spicca quello di Alessandro Sbaffo, profilo di esperienza e qualità, ma non più centrale nel progetto tecnico. In lista di partenza anche Vincenzo Alfieri, mediano classe 2002 arrivato in estate, e Nouhan Touré, esterno offensivo che dopo le 9 reti messe a segno nella passata stagione a Teramo non è riuscito a incidere con continuità a San Benedetto, trovando la via del gol una sola volta.