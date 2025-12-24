TMW Radio Braglia: "Juventus, niente lotta Scudetto. Inter, gara fondamentale a Bergamo"

A commentare le notizie del giorno a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato l'ex portiere Simone Braglia.

A chi dedica un messaggio ora?

"L'augurio lo farei a Gattuso e alla Nazionale. Deve prendersi la qualificazione al Mondiale o sarebbe un catastrofe. E spero che ci sia in Federazione più gente di calcio e meno politica".

Fabregas indietro rispetto ad allenatori come Gasp o Spalletti?

"Il Como ha un gioco ben preciso, quello che ha fatto di buono non puoi cancellarlo dopo due ko contro Inter e Roma. Si utilizza troppo il portiere, questo è vero, gli spazi si devono creare davanti. Comunque non credo nell'attacco alla vetta della Juve. Arrivano 5 partite facili, ma avrà poi la Champions di mezzo e il Napoli. In queste cinque partite potrebbe accorciare e più sicura di entrare in Champions, ma non lotterà per il titolo".

Zirkzee, Raspadori e Dragusin: così a cosa può ambire la Roma?

"Lo era già prima da Scudetto, se arrivano già i primi due a completamento di una rosa elevata, metto la Roma tra le favorite per il titolo. Sarebbe superiore a Inter e Napoli, perché la Roma rispetto a queste due ha avuto un cammino difficoltoso per una rosa incompleta ma più continuo. Le altre due hanno meno fame rispetto alla Roma, forse si avvicina più il Napoli a questa mentalità vincente".

Atalanta-Inter cosa può dirci?

"Deve confermare i progressi l'Inter, che ad oggi non ha ancora dimostrato di essere la più forte delle altre. E' una partita fondamentale per l'Inter".