Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Salernitana, il “tabù Natale” degli allenatori: Raffaele il primo ad infrangere la tradizione

Salernitana, il “tabù Natale” degli allenatori: Raffaele il primo ad infrangere la tradizioneTUTTO mercato WEB
© foto di TuttoSalernitana.com
Luca Bargellini
Oggi alle 13:19Serie C
Luca Bargellini

Il quarto Natale di Danilo Iervolino alla guida della Salernitana riporta alla mente i giorni in cui tutto ebbe inizio. Era la fine del 2021 quando l'imprenditore di Palma Campania decise di investire nel club granata. Seguirono mesi di emozioni con gli arrivi di Walter Sabatini e Davide Nicola, artefici della storica salvezza in Serie A ottenuta con quel leggendario "7 per cento" di possibilità.

Da allora, però, si è consolidata un'inaspettata consuetudine: nessun allenatore scelto a inizio stagione è mai arrivato alla sosta natalizia ancora in carica. Una tradizione involontaria che racconta le turbolenze vissute dal club campano negli ultimi anni.

Il primo Natale da presidente vide Iervolino confermare Nicola, che però venne esonerato nel febbraio 2023 per far posto a Paulo Sousa. Il tecnico portoghese durò poco: dopo un avvio difficile lasciò la panchina a Filippo Inzaghi, che a sua volta non completò la stagione. L'anno scorso toccò a Giovanni Martusciello pagare i risultati negativi, sostituito da Stefano Colantuono. Quest'ultimo arrivò alle festività natalizie ma le successive sconfitte contro Frosinone e Catanzaro ne segnarono il destino.

In questa stagione è Giuseppe Raffaele a vivere le pressioni della panchina granata. L'allenatore ha dovuto affrontare critiche e momenti difficili, ma le recenti vittorie contro Picerno e Foggia gli hanno ridato fiducia e stabilità. La dirigenza gli ha confermato la fiducia, ma il messaggio è chiaro: nel 2026 non ci sarà margine per errori.

Articoli correlati
Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: il Novara saluta Zanchetta. Esonerato... Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: il Novara saluta Zanchetta. Esonerato
La Top 11 del Girone C di Serie C: Jimenez aggancia il Benevento in vetta La Top 11 del Girone C di Serie C: Jimenez aggancia il Benevento in vetta
Serie C, i marcatori: Minesso dell'Arzignano Valchiampo torna in vetta nel Girone... Serie C, i marcatori: Minesso dell'Arzignano Valchiampo torna in vetta nel Girone A
Altre notizie Serie C
Picerno, rivoluzione di mercato: via nove giocatori per rilanciare la stagione Picerno, rivoluzione di mercato: via nove giocatori per rilanciare la stagione
Foggia, spunta l'ipotesi Ercolani: il difensore della Pianese nel mirino per gennaio... Foggia, spunta l'ipotesi Ercolani: il difensore della Pianese nel mirino per gennaio
Livorno, Venturato: "Sfida impegnativa, ma siamo oltre le aspettative. Niente promesse"... Livorno, Venturato: "Sfida impegnativa, ma siamo oltre le aspettative. Niente promesse"
Rimini, ufficiale il fallimento: nominato il curatore. Natale drammatico per il calcio... Rimini, ufficiale il fallimento: nominato il curatore. Natale drammatico per il calcio biancorosso
Sambenedettese, mercato di gennaio: De Angelis prepara il restyling. Sbaffo verso... Sambenedettese, mercato di gennaio: De Angelis prepara il restyling. Sbaffo verso l’addio
Bra, saluta Stefano Sorrentino. Il dirigente ha deciso d'interrompere la collaborazione... UfficialeBra, saluta Stefano Sorrentino. Il dirigente ha deciso d'interrompere la collaborazione
Pineto, mercato di gennaio: riscatto D'Andrea e Ianesi per sostituire Bruzzaniti Pineto, mercato di gennaio: riscatto D'Andrea e Ianesi per sostituire Bruzzaniti
Union Brescia, Pasini: “Vicenza dominante ma il nostro obiettivo è raggiungerlo" Union Brescia, Pasini: “Vicenza dominante ma il nostro obiettivo è raggiungerlo"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: le armi scudetto. Napoli: la lezione di Antonio. Juve: ennesima sentenza Spalletti. Inter: le chiacchiere sulla squadra presuntuosa. E un paio di cose su Supercoppe arabe e partite australiane
Le più lette
1 Juventus e Milan lavorano allo scambio: per Gatti può tornare in bianconero De Winter
2 Milan: le armi scudetto. Napoli: la lezione di Antonio. Juve: ennesima sentenza Spalletti. Inter: le chiacchiere sulla squadra presuntuosa. E un paio di cose su Supercoppe arabe e partite australiane
3 Calciomercato Juventus, Gianni Balzarini: "Milan su Gatti e Frattesi non serve"
4 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: il Novara saluta Zanchetta. Esonerato
5 Ricci ultima idea della Juventus, è un'indicazione di Spalletti. L'ha lanciato lui in azzurro
Ora in radio
Repliche 16:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Napoli, De Laurentiis: "Chi gestisce il calcio è troppo legato alla poltrona. Si gioca troppo"
Immagine top news n.1 Juventus e Milan lavorano allo scambio: per Gatti può tornare in bianconero De Winter
Immagine top news n.2 Futuro e aneddoti, Rabiot a 360° sul Milan: "Scudetto? Non ho tatuaggi, ma potrei farne uno..."
Immagine top news n.3 Milan, primo allenamento per Fullkrug: mattinata di test atletici per il tedesco
Immagine top news n.4 Fiorentina a caccia di esterni d'attacco a gennaio: la prima idea porta a Boga
Immagine top news n.5 Inter su Palestra: l'Atalanta può 'risarcire' il Cagliari con Brescianini e Maldini
Immagine top news n.6 Il Bologna prende un difensore e ne cede un altro. Accelerata su Leysen, esce Casale
Immagine top news n.7 De Laurentiis vuole blindare Conte, gli proporrà il rinnovo fino al 2029. L'allenatore valuterà
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Inter dovrà fare una scelta a gennaio e rinforzare solo una delle due necessità Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il clamoroso attacco frontale di Gian Piero Gasperini alle punte della Roma
Immagine news podcast n.2 Openda e David, ovvero il mercato di Comolli che inizia a dare i suoi frutti
Immagine news podcast n.3 Cinque stelline da non perdere nella Coppa d'Africa
Immagine news podcast n.4 Il Napoli ha fatto ancora una volta il miglior acquisto di tutti
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Gianni Bezzi: "Juventus migliorata ma a Pisa sarà dura. Zirkzee ideale per la Roma"
Immagine news Serie A n.2 De Paola: "Allegri e Spalletti, un duello tra filosofie. E su Chivu dico..."
Immagine news Serie A n.3 Braglia: "Juventus, niente lotta Scudetto. Inter, gara fondamentale a Bergamo"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Scarpa d'Oro, Serie A fuori dai primi 50 posti. Sul podio i vincitori delle ultime 3 edizioni
Immagine news Serie A n.2 Vigilia di Natale in campo per il Lecce: squadra al lavoro senza i convocati in Coppa d'Africa
Immagine news Serie A n.3 Cremaschi, primo bilancio col Parma: "Penso che questo sia un luogo ideale per me"
Immagine news Serie A n.4 Le ultime sul Cagliari: Borrelli parzialmente con la squadra, personalizzato per Ze Pedro
Immagine news Serie A n.5 Rabiot e il rapporto con Allegri: "Mi capisce, anche senza parlare. E questo non capita con tutti"
Immagine news Serie A n.6 "Scontro diretto molto particolare". Apolloni anticipa la prossima gara tra Parma e Fiorentina
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Boxing Day di Serie B, Modena-Monza è il match of the week. La nota
Immagine news Serie B n.2 Serie B, la classifica assistman: Calò allunga in vetta a quota otto. Tre inseguitori
Immagine news Serie B n.3 Scontri Empoli-Roma: scattano 18 DASPO per i tifosi azzurri. La solidarietà del Bayern
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, Barak cambia agente e passa a Pastorello: l'anticamera di un addio?
Immagine news Serie B n.5 Padova verso la cessione: Banzato in pole. Tramonta l'ipotesi Marcelo Figoli
Immagine news Serie B n.6 Modena, Rivetti: "Impressionato dal Venezia. La Serie A? Sogno nel cassetto"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Picerno, rivoluzione di mercato: via nove giocatori per rilanciare la stagione
Immagine news Serie C n.2 Foggia, spunta l'ipotesi Ercolani: il difensore della Pianese nel mirino per gennaio
Immagine news Serie C n.3 Livorno, Venturato: "Sfida impegnativa, ma siamo oltre le aspettative. Niente promesse"
Immagine news Serie C n.4 Rimini, ufficiale il fallimento: nominato il curatore. Natale drammatico per il calcio biancorosso
Immagine news Serie C n.5 Sambenedettese, mercato di gennaio: De Angelis prepara il restyling. Sbaffo verso l’addio
Immagine news Serie C n.6 Bra, saluta Stefano Sorrentino. Il dirigente ha deciso d'interrompere la collaborazione
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Bologna, finale di Supercoppa Italiana: chi alzerà il trofeo?
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Genoa-Atalanta, rossoblù chiamati a una prova di carattere contro un'Atalanta rinata
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Fiorentina-Udinese, Vanoli vuole riaccendere la luce
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Coppa Italia Women, date e orari dei quarti di finale: si parte il 20/01 con Milan-Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026
Immagine news Calcio femminile n.3 Supercoppa Women, il trofeo a Pescara: sale l’attesa per Juventus-Roma dell’11 gennaio
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Meritata la conquista dei Quarti di Coppa Italia"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Femminile, Piekarska: "Pensiamo già alla Supercoppa. Saremo pronte per quel match"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, Giugliano non si muove: "Resto qua, il mio futuro è in panchina"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dall’autogol di Perth alla desolazione di Riad: sicuri che il calcio italiano sia esportabile?