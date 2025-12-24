Ufficiale
Bra, saluta Stefano Sorrentino. Il dirigente ha deciso d'interrompere la collaborazione
Si è chiusa dopo poco più di cinque mesi l'avventura di Stefano Sorrentino, come direttore dell'area tecnica del Bra, società piemontese promossa nel campionato di Serie C la scorsa estate.
"Si rende noto - recita il comunicato del club giallorosso - che il sig. Stefano Sorrentino ha deciso di interrompere la sua collaborazione con l’A.C. Bra.
Si coglie l’occasione per ringraziarlo per il suo contributo e per il suo impegno verso i nostri colori giallorossi, augurandogli le migliori fortune umane e sportive".
