Spezia, Aurelio recuperato per il Pescara. Bandinelli in dubbio: monitoraggio in corso

Lo Spezia si avvicina alla sfida del 27 dicembre contro il Pescara con segnali contrastanti dall’infermeria. Stando a quanto riportato da CittadellaSpezia, da Follo arrivano notizie positive su Giuseppe Aurelio, che dovrebbe essere regolarmente a disposizione per un match chiave in ottica salvezza.

Il suo rientro apre a un riassetto tattico: Pietro Beruatto è destinato a scalare nuovamente nel ruolo di braccetto sinistro nella difesa a tre, mentre Arkadiusz Reca dovrebbe partire dalla panchina.

Situazione più delicata invece per Filippo Bandinelli. Il centrocampista è reduce da acciacchi rimediati nella trasferta di Frosinone e nella seduta di ieri ha svolto lavoro differenziato. Lo staff medico lo valuterà giorno per giorno: l’obiettivo minimo è portarlo almeno in panchina, con la possibilità di utilizzarlo a gara in corso in caso di necessità.