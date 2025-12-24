Pres. Regione Campania: "Lo Stadio Maradona è il nostro stadio e va valorizzato"

Il governatore della Regione Campania Roberto Fico è intervenuto ai microfoni di Radio CRC per gli auguri natalizi soffermandosi sul Napoli partendo dalla vittoria in Supercoppa: "Contentissimo di questo successo: grandi partite sia con il Milan che con il Bologna, li abbiamo devastati in finale - riporta TuttoNapoli.net -. Neres è stato straripante, ma è tutta la mentalità della squadra che sta facendo la differenza. Conte è un grande allenatore. La simbiosi calcio e città c'è sempre stata: noi abbiamo un'unica squadra e quindi tutti tifiamo Napoli. Oggi c'è una grande società che sta portando grandi risultati ormai da più di 19 anni".

Non poteva mancare l'argomento stadio: "Lo Stadio Maradona è il nostro stadio e va valorizzato. Sono convinto che così come tanti stadi e strutture della Campania sono stati finanziati per subire ristrutturazioni anche importanti, così deve essere per lo stadio Maradona. Ci sono delle idee e le metteremo in campo. Giunta regionale? Ci stiamo lavorando ogni giorno. Oggi c'è tantissimo lavoro da fare, perché siamo in chiusura di anno e quindi anche dal nazionale arrivano tante questioni che bisogna trattare e ci sto lavorando con la massima dedizione. Così farò anche per la composizione della giunta. Il 29 si costituisce il Consiglio Regionale e si costituirà l'Ufficio di Presidenza del consiglio stesso e poi lavoreremo anche alla giunta. Il lavoro deve essere costante per tutti i 5 anni ed è tutto concatenato.

C'è stato già un atto importante con lo sblocco della determina dei 150mila euro per far sì che possa prendere finalmente vita il Centro Autismo ad Avellino e continueremo su questa strada, cercando di lavorare sulla disabilità, sull'autismo, sulle persone che hanno problemi di salute mentale e sul rafforzamento della medicina territoriale. Noi cercheremo di realizzare tutto il programma che abbiamo presentato. Cercheremo di mantenere saldamente l'acqua nelle mani pubbliche così come ci hanno chiesto gli italiani con il referendum. La sanità in Campania va rafforzata, dobbiamo uscire dal Piano di Rientro, e quindi avere un'interlocuzione costante con il Ministro Schillaci è fondamentale per la nostra Regione. Dobbiamo lavorare per le persone che sono più in difficoltà, sulla prevenzione e sul diritto alla salute. Auguro a tutti di trascorrere un Natale sereno e di poter realizzare i propri sogni".