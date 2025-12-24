TMW Dele-Bashiru, la Lazio non accetterà meno di 20 milioni dai club interessati

In casa della Lazio cambiano completamente gli scenari, all'indomani della decisione presa dalla Commissione indipendente che controlla i conti dei club di Serie A. Il mercato di gennaio è sbloccato e di conseguenza il club si trova nella posizione di potersi muovere liberamente, sia in entrata che, eventualmente, in uscita.

Tradotto: nessuna necessità impellente di vendere, come potrà essere per chi dovrà operare un mercato a saldo zero. In tal senso si registra la posizione del club per le squadre che dovessero interessarsi al centrocampista Fisayo Dele-Bashiru. Attualmente il classe 2001 è stato convocato in Coppa d'Africa dalla Nigeria. Con Sarri ha iniziato la stagione da titolare, poi si è dovuto fermare per un infortunio al bicipite femorale e al suo rientro ha giocato tre spezzoni di gara da subentrato.

L'interesse c'è attorno ad un giocatore arrivato a fronte di un esborso totale inferiore a 6 milioni di euro, ma la Lazio non sembra essere pronta a cederlo a cuor leggero. Anzi, di fronte ai primi sondaggi il messaggio, secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, sarebbe stato chiaro: le offerte devono essere dai 20-25 milioni in su. E non è detto che per 20 milioni il club lo ceda, per dire. Lo stesso dicasi per la formula: i biancocelesti non sembrano interessati e eventuali offerte che comprendano un prestito con opzione, per fare un esempio, ma valuterebbero la sua partenza solo se arrivasse effettivamente un'offerta di tale portata.