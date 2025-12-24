Padova verso la cessione: Banzato in pole. Tramonta l'ipotesi Marcelo Figoli

La cessione del Padova entra nella fase decisiva. Secondo fonti spagnole, rilanciate oggi dal Corriere del Veneto la trattativa tra l'attuale proprietario Joseph Oughourlian e l'imprenditore argentino Marcelo Figoli, patron del Burgos, sarebbe definitivamente naufragata. Figoli, che nei mesi scorsi sembrava vicinissimo all'acquisto del club biancoscudato, avrebbe abbandonato la pista dopo una due diligence da 100mila euro che avrebbe evidenziato alcune discrepanze rispetto agli accordi iniziali.

La situazione economica del club veneto resta critica: il bilancio al 30 giugno 2025 registra una perdita di oltre 6,5 milioni di euro e un patrimonio netto negativo di circa 3,7 milioni. Le passività a breve superano i 6,8 milioni di euro, tanto che la Commissione sui Conti ha imposto al Padova il vincolo del saldo zero sul mercato di gennaio, rendendo possibili nuovi acquisti solo in presenza di cessioni di pari valore.

In questo scenario si fa sempre più concreta la candidatura di Alessandro Banzato, patron di Acciaierie Venete. L'imprenditore avrebbe compiuto passi significativi per rilevare il club e sarebbe più vicino che mai all'accordo con Oughourlian. Banzato non agirebbe da solo: al suo fianco ci sarebbe Francesco Peghin (attuale detentore del 25% delle quote) e altri investitori locali.

Sul fronte operativo, l'attuale dirigenza resterebbe in carica fino a giugno, quando l'amministratore delegato Alessandra Bianchi lascerebbe il posto. Il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli avrebbe già avuto contatti con Banzato, che gli avrebbe garantito un budget potenziato per la prossima stagione.