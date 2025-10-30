Atalanta in campo verso l'Udinese. De Roon spera nel recupero, per l'olandese semplice contrattura

Atalanta nuovamente in campo questa mattina, con gli uomini di Ivan Juric che dopo il pareggio per 1-1 contro il Milan di martedì sera porta avanti la preparazione della prossima sfida contro l'Udinese in programma sabato 1 novembre alle ore 15.

Il gruppo a disposizione dell'allenatore croato, dopo i problemi di infortuni della prima parte di stagione, è ora quasi al completo con la giornata di oggi che ha visto le assenze di Bakker e Scalvini. Oltre ai due lungodegenti, out anche Marten De Roon che ha svolto gli esami strumentali dopo il problema muscolare delle scorse ore. Gli accertamenti hanno escluso lesioni, evidenziando una semplice contrattura. Le condizioni dell'olandese saranno rivalutate domani ma è possibile un recupero per la gara coi friulani.