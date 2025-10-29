TMW Atalanta, terapie oggi per De Roon. L'olandese poi si sottoporrà ad accertamenti

L'Atalanta non riesce più a vincere, ma è l'unica imbattuta in Serie A. La squadra di Ivan Juric è uscita sicuramente rinforzata dall'1-1, visto che è riuscita a esprimere un gioco piacevole e a tratti anche molto intenso. Non ci sono però solo buone notizie perché ieri Marten de Roon ha accusato un problema al polpaccio sinistro, che lo ha costretto ad abbandonare anzitempo il terreno di gioco. Nella giornata di oggi, secondo quanto raccolto da TMW, l'olandese si è sottoposto a terapie, in attesa dei consueti accertamenti strumentali.

Oltre a lui, anche Giorgio Scalvini e Mitchel Bakker si sono curati oggi. Il difensore italiano ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale della gamba sinistra e punta a esserci contro il Napoli il 22 novembre. L'esterno invece in estate si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Il rientro avverrà solamente nel 2026, ma dipenderà da molti fattori.