Marsiglia, De Zerbi stizzito dopo l'Atalanta: "Abbiamo perso per un episodio un po' dubbio"

"È un peccato aver perso". Esordisce così ai microfoni di Canal+ Roberto De Zerbi, allenatore dell'Olympique Marsiglia, uscito sconfitto al Vélodrome (0-1) contro l'Atalanta per un gol molto contestato a Lazar Samardzic per tocco precedente di braccio di Ederson nello sviluppo dell'azione. "L'Atalanta è una squadra forte - ha proseguito il tecnico dei Phoceens -. I primi 20 minuti non sono stati buoni, non al nostro livello. Non abbiamo giocato, abbiamo perso troppi palloni", l'analisi lucida di RDZ.

"Dopo abbiamo giocato meglio, non meritavamo affatto di perdere", ha ammesso. "Poi c’è quell’episodio un po’ dubbio, ma sono ottimista. Avevamo 8 o 9 infortunati, giocatori importanti, devo ricordarlo. Abbiamo perso queste 3 partite di Champions League per via di certi episodi. È stato così a Madrid, contro lo Sporting eravamo in dieci e prima dell’espulsione stavamo vincendo 1-0. E oggi, avete visto la partita...", la chiosa amareggiata e polemica.

CLASSIFICA FINALE

1. Bayern Monaco 12 punti (dr +11)

2. Arsenal 12 (dr +11)

3. Inter 12 (dr +10)

4. Manchester City 10 (dr +7)

5. PSG 9 (dr +9)

6. Newcastle 9 (dr +8)

7. Real Madrid 9 (dr +6)

8. Liverpool 9 (dr +5)

9. Galatasaray 9 (dr +2)

10. Tottenham 8 (dr +5)

11. Barcellona 7 (dr +5)

12. Chelsea 7 (dr +3)

13. Sporting 7 (dr +3)

14. Borussia Dortmund 7 (dr +2)

15. Qarabag 7 (dr +1)

16. Atalanta 7 (dr -2)

17. Atletico Madrid 6 (dr +1)

18. PSV 5 (dr +2)

19. Monaco 5 (dr -2)

20. Pafos 5 (dr -3)

21. Bayer Leverusen 5 (dr -4)

22. Club Brugge 4 (dr -2)

23. Eintracht Francoforte 4 (dr -4)

24. Napoli 4 (dr -5)

25. Marsiglia 3 (dr +1)

26. Juventus 3 (dr -1)

27. Athletic Bilbao 3 (dr -5)

28. Royale Union SG 3 (dr -8)

29. Bodo/Glimt 2 (dr -3)

30. Slavia Praga 2 (dr -6)

31. Olympiakos 2 (dr -7)

32. Villarreal 1 (dr -4)

33. Copenaghen 1 (dr -8)

34. Kairat Almaty 1 (dr -9)

35. Benfica 0 (dr -6)

36. Ajax 0 (dr -13)