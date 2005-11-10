L'Atalanta non intende fermarsi: 3-0 sul Venezia dopo mezz'ora di gioco
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 19:04Serie A
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12.10.2026 19:04Serie A
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Terza rete dell'Atalanta sul Venezia e siamo al 30', doppietta di Nikola Krstovic. Gran merito del gol va a Raoul Bellanova che conquista un pallone e avvia l'azione offensiva proseguita con Rowe, il cui tiro è respinto da Stankovic ma che finisce tra le gambe dell'attaccante montenegrino che si smarca e con la punta mette dentro.
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