L'Atalanta non intende fermarsi: 3-0 sul Venezia dopo mezz'ora di gioco

Terza rete dell'Atalanta sul Venezia e siamo al 30', doppietta di Nikola Krstovic. Gran merito del gol va a Raoul Bellanova che conquista un pallone e avvia l'azione offensiva proseguita con Rowe, il cui tiro è respinto da Stankovic ma che finisce tra le gambe dell'attaccante montenegrino che si smarca e con la punta mette dentro.