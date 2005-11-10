Tacchinardi: "Non toccava a Spalletti difendere i giocatori dalle provocazioni di Mina"

Uno dei temi di discussione della gara tra Cagliari e Juventus di ieri sera è stato certamente il comportamento di Yerry Mina, che nel corso della sfida contro la Juventus si è reso protagonista di una serie di provocazioni, esultanze e perdite di tempo. Spalletti a fine primo tempo è intervenuto chiedendo più tutela all'arbitro, ma non tutti sono d'accordo che sia stata la scelta giusta.

"Non può essere sempre Spalletti a difendere i giocatori", parola di Tacchinardi

Ospite di SportMediaset, l'ex centrocampista bianconero Alessio Tacchinardi ha commentato l'accaduto, chiedendo maggiore carattere ai giocatori della Juve: "I giocatori non devono avere bisogno di un allenatore che li deve sempre difendere. Possono e devono farsi rispettare in campo per conto loro. Non deve essere sempre Spalletti a farlo, sono loro a doverci mettere un po' più do personalità".

La classifica aggiornata dopo il pari di ieri

Per effetto del pari di ieri, il Cagliari si conferma quarta forza del campionato dopo sei giornate, straordinarie, di campionato. La Juventus, invece, ha mancato l'opportunità di accorciare sulle prime in classifica, Cagliari compreso. Per i bianconeri la distanza dalla vetta diventa di cinque punti dopo sei gare.

Inter 16 (6 partite giocate)

Lazio 16 (6)

Roma 14 (6)

Cagliari 13 (6)

Milan 12 (6)

Como 11 (6)

Juventus 11 (6)