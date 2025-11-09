Atalanta, Juric: "Regalato il primo gol, come il secondo. C'è stata poca concentrazione"

Le parole di Ivan Juric, tecnico dell'Atalanta, ai microfoni di DAZN dopo la brutta sconfitta in casa contro il Sassuolo: "Ci sono state partite bellissime ma erano le partite più aperte, oggi il Sassuolo si è messo dietro bene. Abbiamo avuto una grande palla gol con Lookman, ho avuto la sensazione di poca attenzione. Abbiamo regalato il primo gol, così diventa veramente difficile".

La preoccupa questa doppia sconfitta?

"Il campionato non sta andando bene, oggi ho visto poca concentrazione sui particolari. E' difficile perché negli episodi non sei bravo".

Cosa sta mancando?

"Quando dico poca concentrazione dico che non sei attento ai particolari, il primo gol è eclatante come il secondo gol. Se sei sul pezzo la recuperi subito, quando prendi gol così diventa tutto difficile".

Come sta Ederson?

"Ha fatto tutte le partite fino ad adesso, l'ho visto stanco. Ci sta, era un po' macchinoso e poi Samardzic ha fatto il centrocampista e qualche azione in più l'abbiamo creata".

Come si spiega la differenza questa di rendimento nella stessa settimana?

"Quella di oggi è inspiegabile dopo la botta di adrenalina contro il Marsiglia, non abbiamo preparata tanto bene. Dobbiamo essere molto più sul pezzo, non possiamo concedere agli avversari di fare gol facili".