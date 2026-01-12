Conte perde la testa, il suo Napoli e McTominay no. Stellini post-Inter: "Lasciamo fare il rigore"

Il Napoli non si dà per vinto e rimane a 4 punti di distanza dall'Inter anche dopo la sfida Scudetto di San Siro. Un confronto che poteva tagliare le gambe alla compagine azzurra e che invece ha finito per evidenziarne la grande tempra e lo stesso spirito del suo allenatore, la voglia di non arrendersi mai.

Il grande protagonista di Inter-Napoli 2-2 lato azzurro è Scott McTominay, tornato ad essere la macchina da gol dello scorso anno che ha permesso ai campani di conquistare lo Scudetto dopo una sfida punto a punto proprio contro i nerazzurri. Due inserimenti a fari spenti dello scozzese hanno permesso al Napoli di evitare il peggio e di riprendere prima il vantaggio di Dimarco e poi il secondo gol dei padroni di casa, il rigore di Calhanoglu.

A proposito del rigore, causato da un pestone di Rrahmani ai danni di Mkhitaryan, l'episodio ha fatto perdere la testa ad Antonio Conte, cacciato dal campo dall'arbitro Doveri per proteste. L'allenatore del Napoli non ha parlato alla stampa nel post-partita, sostituito dal vice Stellini. Che ha però preferito glissare sull'episodio incriminato: "Io passerei oltre, veniamo da una settimana un po' complicata da questo punto di vista. La prestazione della squadra è stata ottima e la reazione dopo il rigore ci dà grande fiducia e forza".