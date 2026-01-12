Tanti infortuni ma voglia di riprendersi il Genoa: De Rossi un mese dopo ritrova Messias

Lo aveva annunciato in conferenza stampa sabato scorso Daniele De Rossi. Oggi è stato inserito di nuovo nell'elenco dei convocati. Junior Messias torna a disposizione e sarà almeno in panchina nella sfida di questa sera alle 18.30 contro il Cagliari. Un ritorno importante per i rossoblù che ritrovano un giocatore capace, quando in condizioni ottimali, di fare la differenza e soprattutto saltare l'uomo e creare la superiorità numerica. Doti importanti in una squadra che diventano fondamentali in scontri diretti come quello contro gli isolani.

Gli infortuni

L'ultima presenza del brasiliano è stata più di un mese fa, l'8 dicembre sul campo dell'Udinese nel successo per 2-1 del Grifone. Una stagione caratterizzata più da infortuni muscolari che da giocate sul campo. Già a fine settembre l'ex Milan è stato fermato da un problema agli adduttori per circa tre settimane, poi un mese (c'era anche la sosta per le Nazionali di mezzo) per un altro guaio muscolare ed infine un altro mese per un guaio al polpaccio.

Solo una gara da titolare

La speranza è che possa essere tutto superato e che possa piano piano riprendere continuità. In stagione infatti ha collezionato solamente sei presenze, una sola dal primo minuto in Coppa Italia contro l'Empoli quando venne sostituito all'intervallo. Per il resto scampoli di gara e panchine. Ora la voglia di riprendersi il Genoa. Almeno in questo girone di ritorno.