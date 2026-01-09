Genoa-Cagliari, le probabili formazioni: Ellertsson insidia Thorsby, Pisacane cambia difesa

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Genoa-Cagliari (Lunedì 12 gennaio, ore 18.30, arbitra La Penna, diretta tv su DAZN).

Come arriva il Genoa.

Dubbi e conferme per Daniele De Rossi in vista di una sfida molto delicata. Il tecnico rossoblù dovrebbe ripartire dalle certezze rappresentate da Colombo e Vitinha in attacco mentre a centrocampo Ellertsson si gioca una maglia da titolare con Ellertsson per un posto al fianco di Malinovskyi e Frendrup. Sulle corsie laterali spazio sempre a Norton-Cuffy e Martin mentre in difesa davanti a Leali (aspettando Bento) Otoa potrebbe giocare da braccetto con Ostigard e Vasquez ma non è da escludere un impiego di Marcandalli. Da Genova, Andrea Piras

Come arriva il Cagliari.

Sono tante le incognite che mister Fabio Pisacane dovrà sciogliere. La prestazione della difesa contro la Cremonese non ha soddisfatto il tecnico rossoblù, che potrebbe optare per qualche cambio rispetto a quanto visto in Lombardia. In un possibile modulo 4-3-1-2, Caprile resta senza dubbio tra i pali. La difesa sembrerebbe orientata su Zappa, Luperto (che sostituirebbe un Mina non ancora al 100%), Rodriguez e Obert. A centrocampo Palestra, Prati e Adopo. Sulla trequarti Gaetano, a sostegno della coppia d'attacco Borrelli e Kiliçsoy. Da Cagliari, Elena Accardi