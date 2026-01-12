Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, oggi si completa la 21ª giornata: in campo Giugliano-Picerno e Salernitana-Cosenza

Serie C, oggi si completa la 21ª giornata: in campo Giugliano-Picerno e Salernitana-Cosenza
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:19Serie C
Alessandra Stefanelli

Si chiude oggi il week-end di Serie C con due gare in programma nel Girone C. A Giugliano, i padroni di casa ospitano il Picerno in uno scontro diretto tra squadre in cerca di continuità. Entrambe occupano la parte bassa della classifica e vedono nel match un’occasione fondamentale per rilanciarsi e allontanarsi dalle ultime posizioni.

Grande attesa anche all’Arechi per Salernitana-Cosenza, una gara dal peso specifico elevato. I granata della Salernitana puntano al successo per restare agganciati al treno delle prime, mentre il Cosenza va a caccia di punti preziosi per consolidare la propria posizione playoff e avvicinarsi ulteriormente alla vetta.

SERIE C - 21ª GIORNATA
GIRONE A
Albinoleffe-Pro Vercelli 2-1
32' Comi (PV), 67' Sali (A), 90'+1 De Paoli (A)
Giana Erminio-Renate 0-1
34' Karlsson
Vicenza-Ospitaletto 1-0
5' Cuomo
Union Brescia-Trento 2-1
20' Cazzadori (B), 45' Dalmonte (T), 50' Silvestri (B)
Pergolettese-Lumezzane 0-2
37' Mancini, 64' Caccavo
Pro Patria-Inter U23 1-2
4', 26' rig. La Gumina (I), 91' Desogus (P)
Alcione Milano-Cittadella 1-0
78' Ciappellano, 90' Morselli
Novara-Dolomiti Bellunesi 1-1
83' Ledonne (N), 90'+6 Saccani (D)
Virtus Verona-Arzignano Valchiampo 0-1
45'+5 Mattioli
Lecco-Triestina 1-0
43' Sipos

Classifica: Vicenza 53, Union Brescia 42, Lecco 41, Cittadella 35, Alcione Milano 33, Renate 31, Inter U23 31, Trento 30, Arzignano Valchiampo 27, Pro Vercelli 27, Giana Erminio 26, Lumezzane 26, Dolomiti Bellunesi 25, AlbinoLeffe 24, Novara 23, Ospitaletto 23, Virtus Verona 18, Pergolettese 15, Pro Patria 12, Triestina -2

* una gara in più
N.B. -Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Ascoli-Ternana 1-0
64' D'Uffizi
Torres-Campobasso 2-2
15' Mastinu (T), 44' Martina (C), 90'+3 Celesia (C), 90'+11rig. Diakitè (T)
Ravenna-Forlì 0-0
Livorno-Juventus Next Gen 1-2
7' Di Carmine (L), 12' Puczka (J), 84' Guerra (J)
Carpi-Pianese 1-1
63' Panelli (C), 87' Sodero (P)

Domenica 11 gennaio
Arezzo-Pontedera 1-0
27' aut. Biagini

Perugia-Bra 1-1
41' Lionetti (B), 92' Nepi (P)
Sambenedettese-Gubbio 0-0
Pineto-Guidonia Montecelio 3-3
8' Vigliotti (P), 13' Gagliardi (P), 31'/69'/98' rig. Zuppel (G), 43' Ienco (P)
Riposa: Vis Pesaro

Classifica: Arezzo 46, Ravenna 42, Ascoli 37, Pineto 32, Vis Pesaro 27, Campobasso 27, Guidonia Montecelio 27, Pianese 27, Juventus Next Gen 27, Carpi 27, Ternana 26, Forlì 25, Livorno 19, Gubbio 20, Sambenedettese 20, Perugia 19, Bra 17, Torres 15, Pontedera 14
N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Audace Cerignola-Potenza 4-0
21' Gambale, 24' Parlato, 56' D'Orazio, 62' Ligi
Latina-Trapani 2-1
21' e 36'rig. Parigi (L), 30' Salines (T)
Crotone-Team Altamura 0-1
77' Curcio
Sorrento-Foggia 2-1
42' Bevilacqua (F), 45'+1 Sabbatani (S), 87' Shaw (S)
Casarano-Atalanta U23 0-1
20' Cisse
Catania-Cavese 2-0
88' Di Gennaro, 90'+2 Caturano
Monopoli-Siracusa 1-0
67' Battocchio

Domenica 11 gennaio
Casertana-Benevento 0-0
Lunedì 12 gennaio
Ore 20.30 - Giugliano-Picerno
Ore 20.30 - Salernitana-Cosenza

Classifica - Catania 45*, Benevento 45*, Casertana 39*, Salernitana 38, Cosenza 36, Monopoli 33*, Crotone 28*, Audace Cerignola 28*, Casarano 28*, Potenza 26*, Atalanta U23 25*, Sorrento 24*, Team Altamura 23*, Latina 22*, Cavese 21*, Siracusa 21*, Trapani 19*, Foggia 19*, Giugliano 16, Picerno 15

* una gara in più
N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

