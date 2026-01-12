12 gennaio 2012, Pato ringrazia il Paris Saint Germain ma resta al Milan. Salta Tevez

Il 12 gennaio del 2012 si verifica uno sliding doors che probabilmente cambia completamente la storia degli ultimi anni. Perché Alexandre Pato è a un passo dal Paris Saint Germain, con il Milan che può prendere Carlos Tevez dal Manchester City, dopo gli incontri tra Kia Joorabchian e l'amministratore delegato del Milan, Adriano Galliani. Probabilmente sarebbe il colpo del secolo, visto a posteriori, perché Pato di lì a poco non sarà più lo straordinario centravanti visto fino a quel momento, mentre l'argentino andrà alla Juventus con Allegri.

I rossoneri pubblicano addirittura un comunicato stampa. "A. C. Milan comunica che Alexandre Pato resterà in maglia rossonera. L'attaccante ha deciso di proseguire con il Milan la sua giovane, splendida e vincente carriera".

Poi le parole del centravanti brasiliano. "Il Milan è casa mia. Non volevo interrompere la mia carriera in rossonero dopo aver vinto i miei primi due trofei con questa maglia. Voglio contribuire a scrivere la storia del Milan e ai successi futuri di questa Società con allegria e in perfetta armonia con tutto l'ambiente. Questa gioia mi darà la carica per affrontare le partite future con maggiore entusiasmo, voglia di vincere e fare gol. Oggi per me è un giorno speciale. Ringrazio il Presidente Berlusconi, la Società e tifosi che hanno sempre creduto in me".