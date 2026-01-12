Vaciago: "La sfida scudetto sarà tra l'Inter e la sua capacità di boicottarsi da sola"

"La vera sfida per lo scudetto è fra l’Inter e la sua capacità di boicottarsi da sola". Questa l'analisi del direttore di Tuttosport Guido Vaciago che, all'indomani del big match tra Inter e Napoli terminato per 2-2, ha pubblicato un editoriale sul quotidiano torinese. Continua Vaciago: "Ieri la prestazione del Napoli è stata strepitosa a livello tattico, caratteriale e tecnico, ma ci sono stati tratti della partita in cui la superiorità della rosa dell’Inter era evidente. Ma, ancora una volta, quella superiorità non è bastata a vincere la partita. Contro Napoli, Roma, Milan e Juve, i nerazzurri hanno racimolato 4 punti su 15: clamorosamente pochi per una squadra comunque in testa alla classifica".

Ancora su alcuni problemi dell'Inter: "Ha limiti che possono aprire scenari imprevedibili, resi ancora più imponderabili che dietro di lei si fatica a trovare una rivale con la sufficiente continuità per approfittarne. Così l’Inter continua a essere favorita e lo è forse anche un pelo di più dopo il pareggio di ieri, che vede il Napoli certamente più soddisfatto e orgoglioso, ma alla fine con una distanza invariata".

Infine, Vaciago si è anche detto rincuorato per la direzione di gara di Doveri: "Ieri, per fortuna, lo scontro diretto non ha visto errori arbitrali. E il rigore assegnato all’Inter non presenta dubbi. La reazione di Conte, quindi, è un po’ eccessiva, soprattutto nei modi e nei toni. Così come lo sono state, nel corso della stagione, alcune reazioni di Allegri. Qualcosa sta sfuggendo un po’ di mano agli allenatori, che per età e ruolo dovrebbero essere più composti".