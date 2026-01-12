Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Juventus, Spalletti conferma David e sogna il ritorno di Chiesa

Juventus, Spalletti conferma David e sogna il ritorno di Chiesa TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Camillo Demichelis
Oggi alle 06:45Serie A
Camillo Demichelis

La Juventus, in mattinata, si ritroverà alla Continassa in vista della gara di questa sera contro la Cremonese. Per questo match Spalletti ritroverà Kelly ma probabilmente non avrà a disposizione Conceicao. Il tecnico di Certaldo, in conferenza stampa, non ha dato grandi indicazioni di formazione ma ha spiegato che Jonathan David giocherà: “Può essere un'iniezione di fiducia perchè ha giocato una grande partita. Io mi aspetto che possa continuare a crescere, perchè lega benissimo con la squadra. Lui viene a creare superiorità in altre zone di campo. Poi ha una buona intesa con la squadra e domani gli diamo fiducia". Dunque, David sarà confermato in avanti e spera di ripetere la prestazione di Sassuolo.

Spalletti vuole vedere ancora di più.
Luciano Spalletti ha fatto il suo esordio sulla panchina della Juventus proprio nel match di andata contro la Cremonese. Dopo due mesi, il tecnico di Certaldo ha fatto un primo bilancio sulla crescita della sua squadra: “Secondo siamo cresciuti in molte cose, però dobbiamo andarne ad acchiappare altre cose che fanno parte del calcio attuale. Per esempio la riconquista veloce dà sicurezza e ti permette di ricominciare l'azione dal posto dove l'avresti finita oppure dentro le continue pressioni e aggressioni capitano più duelli e seconde palle e avere il calciatore che mette in condizione la squadra di gestirle è come vincere un dribbling o un'azione dove viene fuori un tiro in porta. Molte di queste cose che non riteniamo importanti perchè abbiamo una visione ancora da approfondire". Spalletti ha poi sottolineato che spera che la Juventus si sblocchi sui calci piazzati: “Niente, ci siamo andati vicini. Io spero, perché essendo fortissimi, che si siano convinti perché ci lavoriamo parecchio e che poi si riesca a fare anche goal. Nonostante delle situazioni che si sono portate a casa lo stesso, perché non l’abbiamo fatto ma si erano portati a casa anche il rigore, su quella punizione battuta fuori dall’aria, con David però è la stessa attenzione che vedo per altre questioni che mi fa ben sperare di andare a migliorare le nostre statistiche in generale. Una di queste che bassa è quella che lei ha elencato in maniera attenta”. Infine, il tecnico della Juventus si è soffermato sul tema mercato e sulle richieste che ha fatto alla società: “Io dico che in alcuni posti si deve completare. In un paio di posizioni siamo un po' corti. Poi il mercato lo fanno i nostri direttori e io mi fido ciecamente. Noi stiamo con le antenne dritte, in due posizioni, per avere il doppio ruolo in queste posizioni". A Spalletti è poi stato chiesto di Federico Chiesa che è uno dei nomi nel mirino della Juventus: “ In quel momento avevo Chiesa in squadra e volevo fare un complimento ad un mio giocatore. Sinner è tra i più forti ad avere quella perseveranza forse in quel momento era per i colpi perchè è calciatore che saltava l'uomo e creava scompiglio. Questa è una cosa fondamentale nel calcio e penso gli contestino questo per non farlo giocare, perché ha una qualità altissima. Poi finisce qui perchè gioca in un'altra squadra".

Spalletti confermerà il 4-2-3-1.
La Juventus si prepara alla gara contro la Cremonese con una seduta mattutina alla Continassa, ultimo passo prima del fischio d’inizio. Luciano Spalletti sta valutando le scelte definitive e l’idea di base resta quella di una squadra compatta e ordinata. Il tecnico bianconero dovrebbe puntare su un assetto a quattro dietro, cercando equilibrio tra copertura e spinta sulle corsie. Tra i pali è previsto l’impiego di Di Gregorio, ormai punto fermo dello scacchiere juventino. Nel reparto arretrato non dovrebbero esserci novità, con Kalulu sulla destra, Bremer e Koopmeiners in mezzo e Cambiaso a sinistra. L’olandese, però, è in ballottaggio con Kelly che è recuperato e potrebbe essere in campo dal primo minuto. A centrocampo la Juventus cercherà intensità e fisicità con Locatelli e Thuram che avranno il compito di dare ritmo e protezione. Davanti, vista la condizione non ottimale di Conceicao, Spalletti dovrebbe confermare Miretti, McKennie e Yildiz sulla trequarti. I tre agiranno alle spalle di Jonathan David, riferimento principale dell’attacco bianconero.

Articoli correlati
Juventus-Cremonese, le probabili formazioni: Miretti verso un'altra chance da titolare... Juventus-Cremonese, le probabili formazioni: Miretti verso un'altra chance da titolare
Calciomercato Juventus, Spalletti detta la linea Calciomercato Juventus, Spalletti detta la linea
Serie A, 20ª giornata LIVE: Spalletti dà continuità a David, c'è Kilicsoy Serie A, 20ª giornata LIVE: Spalletti dà continuità a David, c'è Kilicsoy
Altre notizie Serie A
Da San Siro il primo verdetto: la Serie A resta apertissima. Napoli, una prova di... Da San Siro il primo verdetto: la Serie A resta apertissima. Napoli, una prova di forza e carattere
Napoli, l'indiscrezione della Rai: idea Zaniolo per giugno, c'è anche il Milan Napoli, l'indiscrezione della Rai: idea Zaniolo per giugno, c'è anche il Milan
Dimarco: "Negli ultimi mesi dello scorso anno ero in down totale, Chivu ha riportato... Dimarco: "Negli ultimi mesi dello scorso anno ero in down totale, Chivu ha riportato serenità"
Crescita fisica e nuova identità: Fiorentina, quanti segnali positivi dal pareggio... Crescita fisica e nuova identità: Fiorentina, quanti segnali positivi dal pareggio con il Milan
Lazio, Rovella: "I nuovi? Taylor e Ratkov mi piacciono. E poi ci sono io... mi sento... Lazio, Rovella: "I nuovi? Taylor e Ratkov mi piacciono. E poi ci sono io... mi sento il terzo"
Milan, Allegri: "Da qui fino alla fine cinque squadre più il Como si giocheranno... Milan, Allegri: "Da qui fino alla fine cinque squadre più il Como si giocheranno la Champions"
Lazio, Sarri: "Abbiamo sempre avuto la gara in mano. Fa piacere aver vinto per i... Lazio, Sarri: "Abbiamo sempre avuto la gara in mano. Fa piacere aver vinto per i tifosi"
Serie A, 20ª giornata LIVE: Spalletti dà continuità a David, c'è Kilicsoy Probabili formazioniSerie A, 20ª giornata LIVE: Spalletti dà continuità a David, c'è Kilicsoy
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Delusione Inter: non scappa. Euforia Napoli: recupera due gol. Grandi squadre regalano un pari-spettacolo, con rigore, Conte espulso, doppietta di McTominay, palo di Mkhitaryan nel recupero. Il Milan frena ancora. Ora la Juve punta la zona scudetto.
Le più lette
1 Juventus-Cremonese, le probabili formazioni: Miretti verso un'altra chance da titolare
2 Genoa-Cagliari, le probabili formazioni: Ellertsson insidia Thorsby, Pisacane cambia difesa
3 Serie A, 20ª giornata LIVE: Spalletti dà continuità a David, c'è Kilicsoy
4 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
5 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, la classifica aggiornata. Inter a +3, occasionissima per la Juventus
Immagine top news n.1 Conte perde la testa, il suo Napoli e McTominay no. Stellini post-Inter: "Lasciamo fare il rigore"
Immagine top news n.2 L'Inter brilla ma balla in difesa e non batte il Napoli. Allungo fallito, Chivu però vede positivo
Immagine top news n.3 Tutti vogliono Raspadori: la Roma aspetta, il Napoli osserva, l'Atalanta studia l'inserimento
Immagine top news n.4 Serie A, classifica aggiornata: in vetta ci sono 4 squadre in 4 punti
Immagine top news n.5 Il pareggio fra Inter e Napoli serve solo alle altre: domani la Juventus può rientrare nella corsa Scudetto
Immagine top news n.6 Spettacolo a San Siro, Inter e Napoli si annullano a vicenda: la sfida Scudetto finisce 2-2
Immagine top news n.7 Sorpresa dall'Inghilterra: Paratici alla Fiorentina solo a febbraio. Finirà il mercato al Tottenham
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Uno dei migliori acquisti dell'ultima estate: l'Inter ha un nuovo padrone in difesa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio
Immagine news podcast n.2 L'Udinese ha soffiato al Milan un talento che non dobbiamo sottovalutare
Immagine news podcast n.3 Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus
Immagine news podcast n.4 Così Lotito farà ritrovare il sorriso a Maurizio Sarri. Grazie al mercato
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Inter-Napoli, la super-sfida di San Siro vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Milan, ma c'è un piano B? Inter dominante ora"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan, qualcosa che non va. Inter, il Napoli venderà cara la pelle"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Da San Siro il primo verdetto: la Serie A resta apertissima. Napoli, una prova di forza e carattere
Immagine news Serie A n.2 Napoli, l'indiscrezione della Rai: idea Zaniolo per giugno, c'è anche il Milan
Immagine news Serie A n.3 Dimarco: "Negli ultimi mesi dello scorso anno ero in down totale, Chivu ha riportato serenità"
Immagine news Serie A n.4 Crescita fisica e nuova identità: Fiorentina, quanti segnali positivi dal pareggio con il Milan
Immagine news Serie A n.5 Lazio, Rovella: "I nuovi? Taylor e Ratkov mi piacciono. E poi ci sono io... mi sento il terzo"
Immagine news Serie A n.6 Milan, Allegri: "Da qui fino alla fine cinque squadre più il Como si giocheranno la Champions"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie B n.2 Il punto sulla B: Bari in caduta libera, impresa Entella. Cade ancora la Sampdoria
Immagine news Serie B n.3 Mantova, Modesto: "Pareggio che vale tanto, bravi a crederci fino alla fine"
Immagine news Serie B n.4 Padova, Andreoletti: “i ragazzi sono stati straordinari per atteggiamento e volontà”
Immagine news Serie B n.5 Frosinone, Monterisi: "Ho belle sensazioni fin dall'estate. Ci toglieremo soddisfazioni"
Immagine news Serie B n.6 Modena, Sottil: “Prestazione ancora una volta superlativa, ma le colpe sono nostre”
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, oggi si completa la 21ª giornata: in campo Giugliano-Picerno e Salernitana-Cosenza
Immagine news Serie C n.2 Vicenza, Cuomo suona la carica: "Conta vincere, anche quando non sei brillante"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, rimonta incredibile a Pineto: Zuppel firma la tripletta, Guidonia riprende il 3-3 al 98’
Immagine news Serie C n.4 Union Brescia, Sorensen: "Vittoria sofferta, ma si può vincere anche senza gol su azione"
Immagine news Serie C n.5 Pro Vercelli, Santoni: "Campo ghiacciato, non si poteva giocare. Gara spezzata dal rosso"
Immagine news Serie C n.6 Livorno ko con la Juve NG, Venturato: "Prestazione importante, fallite almeno cinque palle gol"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Cremonese, Spalletti non ammette errori
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Inter Napoli
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Napoli, novanta minuti che possono indirizzare lo scudetto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus W., Canzi: "Una coppa che nasce da due anni di lavoro, felicità enorme"
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter Women, Runarsdottir: "Siamo come una famiglia, dura tornare dopo un infortunio"
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma F., Rossettini: "Orgoglioso delle ragazze, ci è mancato davvero pochissimo"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Bergamaschi: "Testa alta, l’identità c’è. Ma resta un po' di amaro in bocca"
Immagine news Calcio femminile n.5 La Juventus Women vince la Supercoppa, arrivano i complimenti di Locatelli: "Campionesse"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, Girelli dopo il capolavoro di tacco: "Il calcio è l'amore della mia vita"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)