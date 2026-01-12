Il punto sulla B: Bari in caduta libera, impresa Entella. Cade ancora la Sampdoria

Va in archivio l’ultima giornata del girone d’andata del campionato di serie B e il Frosinone ottiene il titolo virtuale di campione di inverno. La formazione di Massimiliano Alvini, che un anno fa sembrava destinata alla retrocessione in C, pur mantenendo la stessa ossatura sta sbaragliando una concorrenza agguerrita meritando la vetta della classifica. Il 2-0 su un buon Catanzaro conferma la bontà del lavoro svolto dallo staff tecnico, capace di rivitalizzare tanti giocatori che sembravano destinati all’addio e che oggi sono diventati beniamini del popolo dello Stirpe. Alle spalle dei ciociari sale un Venezia che, registrando qualcosina in difesa, potrà ambire fino alla fine al salto di categoria senza passare per i playoff. Il colpaccio a Reggio Emilia acuisce la crisi degli amaranto, alla quarta sconfitta consecutiva. Per il momento sembra blindata la panchina di mister Dionigi, chiamato però a invertire la rotta sin dalla prossima gara per allontanare le voci di un possibile ribaltone. Le altre big steccano clamorosamente, a partire dal Monza che cade sul campo di una Virtus Entella che gioca molto meglio di quanto non dica la classifica. 1-1 invece tra Mantova e Palermo, in un match che i rosanero hanno sostanzialmente dominato senza tuttavia segnare il gol della sicurezza. Ci ha pensato Marras, con una gemma al 96’, a rimettere le cose a posto per i virgiliani. Nuova sconfitta per il Modena, battuto per 2-0 da un Padova che può essere definito la vera rivelazione del campionato se rapportiamo il valore oggettivo dell’organico ai punti conquistati. Sottil in sala stampa ha parlato di una grande prestazione, ma nelle ultime settimane i risultati condannano i canarini: urge intervenire sul mercato se si vorrà mantenere una posizione di prestigio in graduatoria. L’Empoli, pur senza brillare, espugna il Manuzzi di Cesena: un solo punto nelle ultime tre partite per i ragazzi di Mignani, involuzione evidente che però non desta grosse preoccupazioni in prospettiva futura.

Pirotecnico 2-2 tra Juve Stabia e Pescara, con i biancazzurri di Gorgone che fanno un figurone al Menti malgrado l’emergenza acciuffando il pareggio al 95’ con il gol dell’ex Sgarbi. Uno che a Castellammare non ha certo lasciato il segno. Crisi senza fine per il Bari, con la cura Vivarini che sembra aver peggiorato le cose. Squadra spenta, senza idee, poco combattiva, ora costretta davvero a ridimensionare le proprie ambizioni. Ne approfitta la Carrarese che, senza grossi affanni, vince per 1-0 e aggiunge tre punti di platino alla classifica. Boccata d’ossigeno per il Sudtirol, con Castori che torna al successo dopo due mesi di buone prestazioni che non si trasformavano in vittorie. Sempre più giù lo Spezia, altra squadra che al momento non ha tratto vantaggi dal cambio di guida tecnica col passaggio da D’Angelo a Donadoni. Infine 2-1 dell’Avellino su una Sampdoria che, fuori casa, ha vinto soltanto una partita in un anno. A punire i blucerchiati il più classico gol dell’ex, quello di testa di Tutino su giocata intelligentissima di Biasci.

RISULTATI

Avellino-Sampdoria 2-1: 32' Palumbo (A), 51' Tutino (A), 85'rig. Coda (S)

Carrarese-Bari 1-0: 50' Abiuso

Frosinone-Catanzaro 2-0: 81' Monterisi, 90'+8 Ghedjemis

Reggiana-Venezia 1-3: 21' Adorante (V), 34'34'rig, Yeboah (V), 39' Girma (R), 57' Svoboda (V)

Sudtirol-Spezia 2-1: 31' Vlahovic (Sp), 34' Pecorino (Su), 51' Kofler (Su)

Virtus Entella-Monza 1-0: 84'rig. Franzoni

Juve Stabia-Pescara 2-2: 35’ Olzer, 68' Correia (J), 89' Candellone (J), 93' Sgarbi (P)

Cesena-Empoli 0-1: 47’ Ilie

Mantova-Palermo 1-1: 8' Ceccaroni (P), 90'+5 Marras (M)

Padova-Modena 2-0: 11’ Bortolussi, 91’ Lasagna

CLASSIFICA

Frosinone 41

Venezia 38

Monza 37

Palermo 34

Catanzaro 31

Cesena 31

Modena 29

Juve Stabia 27

Empoli 27

Padova 25

Avellino 25

Carrarese 23

Reggiana 20

Sudtirol 19

Virtus Entella 19

Spezia 17

Bari 17

Sampdoria 17

Mantova 16

Pescara 14