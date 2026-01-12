Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Il punto sulla B: Bari in caduta libera, impresa Entella. Cade ancora la Sampdoria

Il punto sulla B: Bari in caduta libera, impresa Entella. Cade ancora la SampdoriaTUTTO mercato WEB
Vincenzo Vivarini
Luca Esposito
Oggi alle 08:04Serie B
Luca Esposito

Va in archivio l’ultima giornata del girone d’andata del campionato di serie B e il Frosinone ottiene il titolo virtuale di campione di inverno. La formazione di Massimiliano Alvini, che un anno fa sembrava destinata alla retrocessione in C, pur mantenendo la stessa ossatura sta sbaragliando una concorrenza agguerrita meritando la vetta della classifica. Il 2-0 su un buon Catanzaro conferma la bontà del lavoro svolto dallo staff tecnico, capace di rivitalizzare tanti giocatori che sembravano destinati all’addio e che oggi sono diventati beniamini del popolo dello Stirpe. Alle spalle dei ciociari sale un Venezia che, registrando qualcosina in difesa, potrà ambire fino alla fine al salto di categoria senza passare per i playoff. Il colpaccio a Reggio Emilia acuisce la crisi degli amaranto, alla quarta sconfitta consecutiva. Per il momento sembra blindata la panchina di mister Dionigi, chiamato però a invertire la rotta sin dalla prossima gara per allontanare le voci di un possibile ribaltone. Le altre big steccano clamorosamente, a partire dal Monza che cade sul campo di una Virtus Entella che gioca molto meglio di quanto non dica la classifica. 1-1 invece tra Mantova e Palermo, in un match che i rosanero hanno sostanzialmente dominato senza tuttavia segnare il gol della sicurezza. Ci ha pensato Marras, con una gemma al 96’, a rimettere le cose a posto per i virgiliani. Nuova sconfitta per il Modena, battuto per 2-0 da un Padova che può essere definito la vera rivelazione del campionato se rapportiamo il valore oggettivo dell’organico ai punti conquistati. Sottil in sala stampa ha parlato di una grande prestazione, ma nelle ultime settimane i risultati condannano i canarini: urge intervenire sul mercato se si vorrà mantenere una posizione di prestigio in graduatoria. L’Empoli, pur senza brillare, espugna il Manuzzi di Cesena: un solo punto nelle ultime tre partite per i ragazzi di Mignani, involuzione evidente che però non desta grosse preoccupazioni in prospettiva futura.

Pirotecnico 2-2 tra Juve Stabia e Pescara, con i biancazzurri di Gorgone che fanno un figurone al Menti malgrado l’emergenza acciuffando il pareggio al 95’ con il gol dell’ex Sgarbi. Uno che a Castellammare non ha certo lasciato il segno. Crisi senza fine per il Bari, con la cura Vivarini che sembra aver peggiorato le cose. Squadra spenta, senza idee, poco combattiva, ora costretta davvero a ridimensionare le proprie ambizioni. Ne approfitta la Carrarese che, senza grossi affanni, vince per 1-0 e aggiunge tre punti di platino alla classifica. Boccata d’ossigeno per il Sudtirol, con Castori che torna al successo dopo due mesi di buone prestazioni che non si trasformavano in vittorie. Sempre più giù lo Spezia, altra squadra che al momento non ha tratto vantaggi dal cambio di guida tecnica col passaggio da D’Angelo a Donadoni. Infine 2-1 dell’Avellino su una Sampdoria che, fuori casa, ha vinto soltanto una partita in un anno. A punire i blucerchiati il più classico gol dell’ex, quello di testa di Tutino su giocata intelligentissima di Biasci.

RISULTATI

Avellino-Sampdoria 2-1: 32' Palumbo (A), 51' Tutino (A), 85'rig. Coda (S)
Carrarese-Bari 1-0: 50' Abiuso
Frosinone-Catanzaro 2-0: 81' Monterisi, 90'+8 Ghedjemis
Reggiana-Venezia 1-3: 21' Adorante (V), 34'34'rig, Yeboah (V), 39' Girma (R), 57' Svoboda (V)
Sudtirol-Spezia 2-1: 31' Vlahovic (Sp), 34' Pecorino (Su), 51' Kofler (Su)
Virtus Entella-Monza 1-0: 84'rig. Franzoni
Juve Stabia-Pescara 2-2: 35’ Olzer, 68' Correia (J), 89' Candellone (J), 93' Sgarbi (P)
Cesena-Empoli 0-1: 47’ Ilie
Mantova-Palermo 1-1: 8' Ceccaroni (P), 90'+5 Marras (M)
Padova-Modena 2-0: 11’ Bortolussi, 91’ Lasagna

CLASSIFICA

Frosinone 41
Venezia 38
Monza 37
Palermo 34
Catanzaro 31
Cesena 31
Modena 29
Juve Stabia 27
Empoli 27
Padova 25
Avellino 25
Carrarese 23
Reggiana 20
Sudtirol 19
Virtus Entella 19
Spezia 17
Bari 17
Sampdoria 17
Mantova 16
Pescara 14

Articoli correlati
Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra... Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Gianluca Di Marzio: "Sempre più caldo l'asse tra Fiorentina e Sampdoria" Gianluca Di Marzio: "Sempre più caldo l'asse tra Fiorentina e Sampdoria"
Amoruso: "Sampdoria vittima di un incantesimo. Stagione inspiegabile" Amoruso: "Sampdoria vittima di un incantesimo. Stagione inspiegabile"
Altre notizie Serie B
Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra... Focus TMWSerie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Il punto sulla B: Bari in caduta libera, impresa Entella. Cade ancora la Sampdoria... Il punto sulla B: Bari in caduta libera, impresa Entella. Cade ancora la Sampdoria
Mantova, Modesto: "Pareggio che vale tanto, bravi a crederci fino alla fine" Mantova, Modesto: "Pareggio che vale tanto, bravi a crederci fino alla fine"
Padova, Andreoletti: “i ragazzi sono stati straordinari per atteggiamento e volontà”... Padova, Andreoletti: “i ragazzi sono stati straordinari per atteggiamento e volontà”
Frosinone, Monterisi: "Ho belle sensazioni fin dall'estate. Ci toglieremo soddisfazioni"... Frosinone, Monterisi: "Ho belle sensazioni fin dall'estate. Ci toglieremo soddisfazioni"
Modena, Sottil: “Prestazione ancora una volta superlativa, ma le colpe sono nostre”... Modena, Sottil: “Prestazione ancora una volta superlativa, ma le colpe sono nostre”
Padova-Modena 2-0, le pagelle: Bortolussi e Lasagna la decidono loro Padova-Modena 2-0, le pagelle: Bortolussi e Lasagna la decidono loro
Serie B, Bortolussi e Lasagna lanciano il Padova: Modena piegato 2-0 Serie B, Bortolussi e Lasagna lanciano il Padova: Modena piegato 2-0
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Delusione Inter: non scappa. Euforia Napoli: recupera due gol. Grandi squadre regalano un pari-spettacolo, con rigore, Conte espulso, doppietta di McTominay, palo di Mkhitaryan nel recupero. Il Milan frena ancora. Ora la Juve punta la zona scudetto.
Le più lette
1 Juventus-Cremonese, le probabili formazioni: Miretti verso un'altra chance da titolare
2 Genoa-Cagliari, le probabili formazioni: Ellertsson insidia Thorsby, Pisacane cambia difesa
3 Serie A, 20ª giornata LIVE: Spalletti dà continuità a David, c'è Kilicsoy
4 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
5 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, la classifica aggiornata. Inter a +3, occasionissima per la Juventus
Immagine top news n.1 Conte perde la testa, il suo Napoli e McTominay no. Stellini post-Inter: "Lasciamo fare il rigore"
Immagine top news n.2 L'Inter brilla ma balla in difesa e non batte il Napoli. Allungo fallito, Chivu però vede positivo
Immagine top news n.3 Tutti vogliono Raspadori: la Roma aspetta, il Napoli osserva, l'Atalanta studia l'inserimento
Immagine top news n.4 Serie A, classifica aggiornata: in vetta ci sono 4 squadre in 4 punti
Immagine top news n.5 Il pareggio fra Inter e Napoli serve solo alle altre: domani la Juventus può rientrare nella corsa Scudetto
Immagine top news n.6 Spettacolo a San Siro, Inter e Napoli si annullano a vicenda: la sfida Scudetto finisce 2-2
Immagine top news n.7 Sorpresa dall'Inghilterra: Paratici alla Fiorentina solo a febbraio. Finirà il mercato al Tottenham
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Uno dei migliori acquisti dell'ultima estate: l'Inter ha un nuovo padrone in difesa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio
Immagine news podcast n.2 L'Udinese ha soffiato al Milan un talento che non dobbiamo sottovalutare
Immagine news podcast n.3 Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus
Immagine news podcast n.4 Così Lotito farà ritrovare il sorriso a Maurizio Sarri. Grazie al mercato
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Inter-Napoli, la super-sfida di San Siro vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Milan, ma c'è un piano B? Inter dominante ora"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan, qualcosa che non va. Inter, il Napoli venderà cara la pelle"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Da San Siro il primo verdetto: la Serie A resta apertissima. Napoli, una prova di forza e carattere
Immagine news Serie A n.2 Napoli, l'indiscrezione della Rai: idea Zaniolo per giugno, c'è anche il Milan
Immagine news Serie A n.3 Dimarco: "Negli ultimi mesi dello scorso anno ero in down totale, Chivu ha riportato serenità"
Immagine news Serie A n.4 Crescita fisica e nuova identità: Fiorentina, quanti segnali positivi dal pareggio con il Milan
Immagine news Serie A n.5 Lazio, Rovella: "I nuovi? Taylor e Ratkov mi piacciono. E poi ci sono io... mi sento il terzo"
Immagine news Serie A n.6 Milan, Allegri: "Da qui fino alla fine cinque squadre più il Como si giocheranno la Champions"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie B n.2 Il punto sulla B: Bari in caduta libera, impresa Entella. Cade ancora la Sampdoria
Immagine news Serie B n.3 Mantova, Modesto: "Pareggio che vale tanto, bravi a crederci fino alla fine"
Immagine news Serie B n.4 Padova, Andreoletti: “i ragazzi sono stati straordinari per atteggiamento e volontà”
Immagine news Serie B n.5 Frosinone, Monterisi: "Ho belle sensazioni fin dall'estate. Ci toglieremo soddisfazioni"
Immagine news Serie B n.6 Modena, Sottil: “Prestazione ancora una volta superlativa, ma le colpe sono nostre”
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, oggi si completa la 21ª giornata: in campo Giugliano-Picerno e Salernitana-Cosenza
Immagine news Serie C n.2 Vicenza, Cuomo suona la carica: "Conta vincere, anche quando non sei brillante"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, rimonta incredibile a Pineto: Zuppel firma la tripletta, Guidonia riprende il 3-3 al 98’
Immagine news Serie C n.4 Union Brescia, Sorensen: "Vittoria sofferta, ma si può vincere anche senza gol su azione"
Immagine news Serie C n.5 Pro Vercelli, Santoni: "Campo ghiacciato, non si poteva giocare. Gara spezzata dal rosso"
Immagine news Serie C n.6 Livorno ko con la Juve NG, Venturato: "Prestazione importante, fallite almeno cinque palle gol"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Cremonese, Spalletti non ammette errori
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Inter Napoli
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inter-Napoli, novanta minuti che possono indirizzare lo scudetto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus W., Canzi: "Una coppa che nasce da due anni di lavoro, felicità enorme"
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter Women, Runarsdottir: "Siamo come una famiglia, dura tornare dopo un infortunio"
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma F., Rossettini: "Orgoglioso delle ragazze, ci è mancato davvero pochissimo"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Bergamaschi: "Testa alta, l’identità c’è. Ma resta un po' di amaro in bocca"
Immagine news Calcio femminile n.5 La Juventus Women vince la Supercoppa, arrivano i complimenti di Locatelli: "Campionesse"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, Girelli dopo il capolavoro di tacco: "Il calcio è l'amore della mia vita"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)