Serie A, la classifica aggiornata. Inter a +3, occasionissima per la Juventus

Occasionissima per la Juventus, questa sera nel posticipo della 20^ giornata di Serie A contro la Cremonese. I bianconeri arrivano all'appuntamento già sapendo i risultati delle altre, con Inter e Napoli che si sono fermate a vicenda nel 2-2 di San Siro ed il Milan che ha fatto l'ennesimo passo falso contro la Fiorentina al Franchi. Alle loro spalle la Roma dopo il successo sul Sassuolo, coi giallorossi ora a pari punti col Napoli e quindi proprio la Juventus che vincendo andrebbe a -4 dall'Inter capolista. In coda altro passettino della Fiorentina, che rosicchia un punto al Lecce in attesa della sfida fra Genoa e Cagliari di stasera.

Questa la classifica aggiornata di Serie A alla 20^ giornata, in attesa dei due posticipi di stasera e dei recuperi della 16^ giornata che si giocheranno questa settimana:

Inter 43*

Milan 40*

Napoli 39*

Roma 39

Juventus 36*

Como 34*

Atalanta 31

Lazio 28

Bologna 27*

Udinese 26

Sassuolo 23

Torino 23

Cremonese 22*

Parma 21*

Cagliari 19*

Lecce 17*

Genoa 16*

Fiorentina 14

Verona 13*

Pisa 13

* una partita in meno

20^ GIORNATA

Udinese-Pisa 2-2

Como-Bologna 1-1

Roma-Sassuolo 2-0

Atalanta-Torino 2-0

Lecce-Parma 1-2

Fiorentina-Milan 1-1

Verona-Lazio 0-1

Inter-Napoli 2-2

12/01/2026 Lunedì 18.30 Genoa-Cagliari DAZN

12/01/2026 Lunedì 20.45 Juventus-Cremonese DAZN/SKY

RECUPERI 16^ GIORNATA

14/01/2026 Mercoledì 18.30 Napoli-Parma ** DAZN

14/01/2026 Mercoledì 20.45 Inter-Lecce ** DAZN

15/01/2026 Giovedì 18.30 Verona-Bologna ** DAZN

15/01/2026 Giovedì 20.45 Como-Milan ** DAZN