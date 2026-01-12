Serie A, la classifica aggiornata. Inter a +3, occasionissima per la Juventus
Occasionissima per la Juventus, questa sera nel posticipo della 20^ giornata di Serie A contro la Cremonese. I bianconeri arrivano all'appuntamento già sapendo i risultati delle altre, con Inter e Napoli che si sono fermate a vicenda nel 2-2 di San Siro ed il Milan che ha fatto l'ennesimo passo falso contro la Fiorentina al Franchi. Alle loro spalle la Roma dopo il successo sul Sassuolo, coi giallorossi ora a pari punti col Napoli e quindi proprio la Juventus che vincendo andrebbe a -4 dall'Inter capolista. In coda altro passettino della Fiorentina, che rosicchia un punto al Lecce in attesa della sfida fra Genoa e Cagliari di stasera.
Questa la classifica aggiornata di Serie A alla 20^ giornata, in attesa dei due posticipi di stasera e dei recuperi della 16^ giornata che si giocheranno questa settimana:
Inter 43*
Milan 40*
Napoli 39*
Roma 39
Juventus 36*
Como 34*
Atalanta 31
Lazio 28
Bologna 27*
Udinese 26
Sassuolo 23
Torino 23
Cremonese 22*
Parma 21*
Cagliari 19*
Lecce 17*
Genoa 16*
Fiorentina 14
Verona 13*
Pisa 13
* una partita in meno
20^ GIORNATA
Udinese-Pisa 2-2
Como-Bologna 1-1
Roma-Sassuolo 2-0
Atalanta-Torino 2-0
Lecce-Parma 1-2
Fiorentina-Milan 1-1
Verona-Lazio 0-1
Inter-Napoli 2-2
12/01/2026 Lunedì 18.30 Genoa-Cagliari DAZN
12/01/2026 Lunedì 20.45 Juventus-Cremonese DAZN/SKY
RECUPERI 16^ GIORNATA
14/01/2026 Mercoledì 18.30 Napoli-Parma ** DAZN
14/01/2026 Mercoledì 20.45 Inter-Lecce ** DAZN
15/01/2026 Giovedì 18.30 Verona-Bologna ** DAZN
15/01/2026 Giovedì 20.45 Como-Milan ** DAZN
