Dolomiti Bellunesi, in arrivo Molina dal Siracusa
Dolomiti Bellunesi al lavoro sul mercato. In arrivo un nuovo rinforzo. Si tratta di Juan Ignacio Molina, attaccante classe 97 del Siracusa.
L’argentino è pronto a trasferirsi in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Molina pronto per una nuova avventura. E il club di Belluno piazza il colpo…
