L'Inter brilla ma balla in difesa e non batte il Napoli. Allungo fallito, Chivu però vede positivo

L'Inter fallisce il possibile allungo e deve 'accontentarsi' di tenere a distanza di sicurezza di 3 punti i cugini del Milan, non riuscendo ad approfittare del pareggio dei rossoneri a Firenze nel pomeriggio e mancando la possibilità di azzannare il Napoli campione in carica, che grazie al 2-2 ottenuto a San Siro rimane comunque a -4 dalla capolista della Serie A.

Non bastano a Chivu le tante prestazioni positive messe in campo dai suoi contro il Napoli. Hanno brillato soprattutto gli interpreti del centrocampo, dall'ex Zielinski che ha avviato l'azione del gol di Dimarco fino a Mkhitaryan, che si è procurato il rigore del 2-1, e Calhanoglu, che lo ha poi trasformato. Ci sono però anche delle note meno positive, come per esempio il contributo dato dai difensori. Su tutti, Akanji è apparso in difficoltà nel duello con Hojlund, decisamente impreciso anche Bisseck.

Nella sua analisi post-partita, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu al solito preferisce vedere il lato pieno del bicchiere. Ha detto l'allenatore dell'Inter in conferenza stampa: "Abbiamo visto squadre forti che hanno provato ad esprimere la loro qualità e ambizioni. Partita seria e vera, con intensità e qualità. Entrambe hanno provato a portarla a casa".