McTominay il miglior centrocampista della gestione De Laurentiis. E anche il più pagato

Dominante. Scott McTominay con una partita straordinaria a San Siro ha evitato la fuga dell'Inter, ha tenuto vivo un Napoli martoriato da assenze e infortuni anche in chiave Scudetto. "Tutti hanno dato ogni singola goccia di sudore, non cediamo di un millimetro. Ci siamo presentati senza Anguissa, Gilmour, Lukaku, De Bruyne, Neres.... Togliete all'Inter giocatori come Thuram, Barella e Lautaro e poi vediamo", ha dichiarato al termine del match il centrocampista scozzese che in quattro gare di campionato contro l'Inter ha realizzato altrettanti gol. Una media da centravanti vero e anche di alto livello.

MVP dell'ultimo campionato, grande protagonista del quarto Scudetto del Napoli, Scott McTominay si sta confermando anche in questa stagione come il miglior centrocampista della nostra Serie A. Lo sta facendo anche da mediano, un tuttocampista che nel momento di maggior emergenza dei partenopei ha ulteriormente ampliato il suo raggio d'azione. E' presente in costruzione e in interdizione. E' imprendibile quando si inserisce nell'area avversaria. Ieri in apertura di match ha commesso l'errore che ha dato il là al gol di Dimarco: una palla persa che poteva pesare tantissimo sulla testa di chiunque ma non sulla sua dato dato che nei successivi ottanta minuti è andato oltre il semplice riscatto. E' stato di nuovo premiato come migliore in campo.

Scott McTominay non è stato nell'estate 2024 un colpo da De Laurentiis. Il Napoli lo prende ad agosto mollando Brescianini dopo le visite mediche, lo acquista per 30.5 milioni di euro più il 10% sull'eventuale futura rivendita appena capisce che il Manchester United ha aperto alla sua cessione. Viene acquistato a 28 anni a una cifra importante, viene convinto anche in virtù di un ingaggio da tre milioni netti a stagione più bonus. Non è un acquisto in ottica possibile plusvalenza: una spesa più che un investimento. Ma che spesa, il miglior centrocampista dell'era De Laurentiis. E anche il più costoso.

Al secondo posto in questa speciale graduatoria c'è Fabian Ruiz, calciatore che nell'estate 2018 fu acquistato dal Betis Siviglia per 30 milioni di euro e quattro anni più tardi è stato rivenduto al PSG. Nella top cinque anche due top e un flop. Nel 2018 fu acquistato dal Bologna per 25 milioni di euro il centrocampista offensivo Simone Verdi, calciatore che in quel di Napoli è stato poco più di una meteora. Ben altro impatto hanno avuto (e nel primo caso ha ancora...) Stanislav Lobotka e Gokhan Inler, rispettivamente pagati 24 e 18 milioni di euro. Chiudono la top ten dei centrocampisti del Napoli più pagati nel corso della gestione De Laurentiis Eljif Elmas, Frank Anguissa, Piotr Zielinski, Amadou Diawara e Billy Gilmour.