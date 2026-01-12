Juventus, il Gremio vuole tenersi Arthur: dalla sua cessione possono entrare 10 milioni

Il Gremio vuole tenersi Arthur. Lo scrive il Corriere dello Sport, secondo il quale il centrocampista brasiliano in patria si è rilanciato ed è tornato a essere un idolo dei tifosi del Tricolor. Lo dicono i numeri: Arthur ha una media di 70,2 tocchi e 53,3 passaggi a partita con una precisione del 94%. Gli infortuni e la poca fiducia dei tempi bianconeri sembrano finalmente un ricordo lontano, con livelli di rendimento finalmente all'altezza del centrocampista che aveva convinto il Barcellona a puntare su di lui come erede di Xavi.

Il quotidiano aggiunge quindi che il club di Porto Alegre è intenzionato ad andare oltre il prestito del classe 1996 e la Vecchia Signora dalla sua cessione punta a ricavare almeno 10 milioni di euro. Ricordiamo che Arthur ha attualmente un contratto fino al 30 giugno 2027 con la Juve.

In entrata Spalletti vuole almeno due rinforzi

La Juventus si prepara a vivere un mercato di gennaio da assoluta protagonista. La dirigenza bianconera è pronta a intervenire in modo deciso per soddisfare le richieste di Luciano Spalletti, che ha individuato con chiarezza le priorità per completare una rosa già competitiva ma ancora migliorabile in alcuni reparti chiave. Il tecnico di Certaldo ha chiesto innanzitutto l’arrivo di un terzino destro affidabile, capace di alternarsi con Pierre Kalulu e garantire equilibrio e continuità sulla fascia. Il secondo intervento richiesto da Spalletti riguarda il reparto offensivo. L’allenatore bianconero vuole un vice Yildiz, un attaccante di grande qualità tecnica, in grado di muoversi su più fronti dell’attacco e offrire soluzioni tattiche diverse nel corso della stagione. In cima alla lista dei desideri c’è Federico Chiesa: l’esterno offensivo scalpita per tornare a Torino e riabbracciare l’ambiente bianconero, con la prospettiva di lavorare proprio con Spalletti, tecnico che stima e con il quale potrebbe rilanciarsi definitivamente.