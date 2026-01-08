Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Il calciomercato di Serie B entra nel vivo e le venti protagoniste del campionato sono pronte a ridisegnare le proprie rose tra acquisti, cessioni, prestiti e operazioni in uscita. In questa tabella aggiornata troverai tutte le operazioni di calciomercato della Serie B, suddivise squadra per squadra, con un quadro chiaro e immediato di movimenti ufficiali e trattative concluse. Uno strumento utile per seguire l’evoluzione del mercato, analizzare le strategie dei club e capire come cambiano gli equilibri del campionato.
AVELLINO
Acquisti: Marco Sala (definitivo, Como), Filippo Reale (prestito, Roma)
Cessioni: Matteo Marchisano (prestito, Giugliano), Antonio De Cristofaro (prestito, Latina), Sonny D'Angelo (definitivo, Latina), Daishawn Redan (risoluzione)
BARI
Acquisti: Andrea Cistana (prestito, Spezia)
Cessioni:
CARRARESE
Acquisti:
Cessioni: Alessandro Arena (risoluzione prestito, Pisa)
CATANZARO
Acquisti: Giovanni Volpe (risoluzione prestito, Monopoli), Francesco Gatto (definitivo, Reggina)
Cessioni: Andrea Oliviero (prestito, ACR Messina), Giovanni Volpe (prestito, Giugliano)
CESENA
Acquisti:
Cessioni:
EMPOLI
Acquisti: Michele Tempre (risoluzione prestito, Pontedera)
Cessioni: Michele Tempre (prestito, Pistoiese)
FROSINONE
Acquisti:
Cessioni: Alen Sherri (risoluzione prestito, Cagliari)
JUVE STABIA
Acquisti: Matheus Luz Priveato Dos Santos (definitivo, Saluzzo), Kevin Zeroli (prestito, Milan)
Cessioni: Federico Zuccon (risoluzione prestito, Atalanta), Filippo Reale (risoluzione prestito, Roma)
MANTOVA
Acquisti: Francesco Bardi (prestito, Palermo), Federico Zuccon (prestito, Atalanta)
Cessioni: Federico Botti (risoluzione), Francesco Galuppini (definitivo, Ascoli)
MODENA
Acquisti: Abdullah Laidani (defintivo, FC Wil), Manuel De Luca (prestito, Cremonese)
Cessioni: Antonio Pergreffi (ritiro)
MONZA
Acquisti:
Cessioni: Kevin Zeroli (risoluzione prestito, Milan)
PADOVA
Acquisti:Pablo Mangiaracina-Lopez (risoluzione prestito, Trento)
Cessioni: Pablo Mangiaracina-Lopez (prestito, Paganese)
PALERMO
Acquisti:
Cessioni: Francesco Bardi (prestito, Mantova), Matteo Brunori (prestito, Sampdoria), Salvatore Di Mitri (prestito, Trapani)
PESCARA
Acquisti:
Cessioni: Niccolò Squizzato (definitivo, Virtus Entella)
REGGIANA
Acquisti: Martin Eduardo Suarez (svincolato), Lucas Pasquoto (definitivo, Avai FC)
Cessioni:
SAMPDORIA
Acquisti: Matteo Brunori (prestito, Palermo), Salvatore Esposito (prestito con obbligo, Spezia), Tjas Begic (prestito, Parma), Tommaso Martinelli (prestito, Fiorentina)
Cessioni: Estanis Pedrola (prestito, Las Palmas)
SPEZIA
Acquisti: Leonardo Sernicola (prestito, Cremonese), Boris Radunovic (prestito, Cagliari),
Cessioni: Salvatore Esposito (prestito con obbligo, Sampdoria), Andrea Cistana (prestito, Bari), Vittorio Chiabotto (prestito, Treviso)
SUDTIROL
Acquisti: Simone Verdi (definitivo, Como), Marco Frigerio (definitivo, Lecco)
Cessioni:
VENEZIA
Acquisti:
Cessioni: Marco Ladisa (prestito, Trento)
VIRTUS ENTELLA
Acquisti: Mattia Alborghetti (definitivo, Giana Erminio), Niccolò Squizzato (definitivo, Pescara)
Cessioni: Iacopo Lipani (prestito, Latina), Luigi Palomba (prestito, Forlì)
