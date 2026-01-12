Zoff sicuro: "Penso che la Juve andrà in Champions. Ed è ancora in corsa per lo Scudetto"

Intervistato da Tuttosport, l'ex portiere Campione del Mondo Dino Zoff ha ripercorso la propria carriera e ha toccato anche temi legati all'attuale Serie A, iniziando dalla Juventus di Spalletti: "Luciano ha riportato la squadra sulla retta via. Con lui i bianconeri sono tornati in corsa per un piazzamento in Champions, che è il minimo per la storia di quel club. E penso che ci riusciranno. Cosa vedo di diverso a parte i risultati? Mi pare che abbia trovato la quadra a livello tattico. Sono più spigliati".

Lo scudetto è ancora possibile?

"Vedo l’Inter favorita, ma Spalletti ha a disposizione una squadra competitiva che lotterà fino alla fine. Nulla è impossibile: possono iscriversi alla corsa per il titolo".

Di Yildiz e Di Gregorio che pensa?

"Il turco è la ciliegina sulla torta di un gruppo forte. Di lui mi piace tutto. Non solo l’estro, la fantasia, i gesti tecnici: stimo l’uomo che è. Di questi tempi è roba rara. Di Gregorio penso sia un buon portiere e che stia facendo la sua parte alla grande".

Come giudica questa Fiorentina?

"Mi spiace moltissimo, ovviamente, ma nello sport può capitare. Io, tra l’altro, quando fui chiamato alla Viola fu proprio per salvarla e alla fine ci sono riuscito. Penso che questi ragazzi con Vanoli abbiano tutte le carte in regola per fare altrettanto. Staremo a vedere".