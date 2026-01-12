Pontedera, è crisi aperta: ma è confermata la piena fiducia a mister Banchieri. La nota del club

Il momento che sta vivendo il Pontedera è il più difficile degli ultimi anni, la squadra è dalla scorsa settimana ultima in classifica nel Girone B di Serie C ed è l'unica, tra quelle del raggruppamento in corsa per la salvezza, a non aver fatto punti nel weekend da poco trascorso. La sfida dei granata, sul campo dell'Arezzo, non era certo delle più agevoli, ma la situazione è critica e una svolta sarebbe necessaria: confermata però la fiducia a mister Simone Banchieri, il secondo della stagione, con il club che ha voluto specificare il tutto con una nota ufficiale.

Che di seguito andiamo a riportare:

"La Società smentisce con fermezza la notizia appena circolata in merito a un presunto esonero della guida tecnica, definite totalmente infondate e prive di qualsiasi riscontro.

Tali indiscrezioni, messe deliberatamente in circolazione, appaiono finalizzate unicamente a destabilizzare l’ambiente, la squadra e lo staff tecnico in un momento delicato della stagione. La Società ribadisce la piena fiducia nel mister, nel suo lavoro e nel progetto tecnico intrapreso.

Allenatore, staff e gruppo squadra sono compatti e concentrati esclusivamente sul lavoro quotidiano e sui prossimi impegni sportivi, con l’obiettivo di proseguire il percorso iniziato con serietà, responsabilità e spirito di sacrificio.

La Società invita tifosi, media e addetti ai lavori a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali, diffidando da notizie non verificate che non rispecchiano la realtà dei fatti".