Cesari: "Rigore per l'Inter codificato dal regolamento. Conte prenderà minimo 2 giornate"

L'ex arbitro Graziano Cesari, tramite SportMediaset, ha commentato il calcio di rigore fischiato all'Inter ieri sera contro il Napoli per il contatto fra Rrahmani e Mkhitaryan, episodio che ha portato all'espulsione di Antonio Conte:

"L'atteggiamento di Conte è assolutamente eccessivo, non adatto alla partita. Mkhitraryan cade a terra, l'azione continua e Bastoni calcia, con Doveri che indica il rinvio. Ma il piede viene pestato e non è stato colto da chi dirige. Dopo 18 secondi al VAR c'è la decisione di Doveri che indica il rigore. Gli interrogativi dell'episodio sono tanti. Il procedimento per arrivare al calcio di rigore è lo stesso del derby col contatto di Pavlovic su Thuram, l'episodio è simile: questo è un contatto protocollato, è così. Questo è il regolamento, questa è l'indicazione che vale in tutto il mondo e non solo in Italia.

Conte questo deve saperlo, per questo non mi è piaciuta assolutamente la reazione. La squalifica sarà minimo di due giornate, sicuramente. L'episodio ci sarà sia nel referto dell'arbitro che in quello del quarto uomo".