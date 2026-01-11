Juventus W., Canzi: "Una coppa che nasce da due anni di lavoro, felicità enorme"

Dopo la conquista della Supercoppa italiana, l’allenatore della Juventus Women, Massimiliano Canzi, ha commentato il successo ai microfoni della RAI, esprimendo tutta la soddisfazione per un trofeo che rappresenta la continuità di un progetto vincente.

“È tantissima, tantissima perché soprattutto questa coppa è una coppa che presuppone il percorso di due anni”, ha spiegato Canzi, sottolineando come il trionfo affondi le radici nel lavoro iniziato nel luglio 2024. “Avevamo vinto sia campionato che Coppa Italia e non potevamo giocare contro noi stessi, abbiamo giocato contro la Roma che l’anno scorso è stata una degnissima rivale e anche oggi credo che abbia meritato l’onore delle armi per la prestazione che ha fatto”.

Un successo costruito passo dopo passo, che certifica la solidità e la continuità del progetto bianconero, capace di mantenere altissimo il livello competitivo anche nelle sfide secche.

Inevitabile poi un passaggio sulla scelta decisiva di affidarsi a Cristiana Girelli, ancora una volta protagonista: “Sono scelte e a volte ci si prova, può funzionare, può non funzionare. In questo caso ha funzionato sicuramente”, ha commentato l’allenatore. “Cristiana è una giocatrice che ha la capacità di entrare già accesa e questa è la capacità delle grandi campionesse quale lei è”.