Live TMW Atalanta, Juric: "Sconfitta meritata come i fischi. Non mi spiego questa prestazione"

14:27 – Ivan Juric, allenatore dell’Atalanta, ha commentato così in conferenza stampa il match contro il Sassuolo nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del tecnico presso lo stadio di Bergamo.

15:19 - Inizia la conferenza stampa di Ivan Juric

Come si spiega questo crollo?

"Sono sorpreso perché contro il Marsiglia avevamo giocato molto bene. Oggi non mi spiego questo crollo, ma quando giochi tante partite diventa anche più difficile ripetersi. Mercoledì è stata una grande botta di adrenalina, una grande reazione dopo tanti giorni di lavoro. Tuttavia oggi non abbiamo giocato bene la partita: sono stati veloci e concentrati i giocatori del Sassuolo, rispetto a noi".

Come si rimette in piedi una situazione delicata in termini di classifica?

"Purtroppo perdiamo tanti giocatori per via della Nazionale. Speriamo in vista del Napoli che ritornino al pieno della loro forma".

E' preoccupato per la situazione e se ha parlato con la società?

"No, non ho sentito la società. A Marsiglia siamo stati bravi mentre invece oggi il rendimento è stato negativo come è successo contro l'Udinese".

Come si spiega il problema punte?

"Stiamo vivendo una situazione difficile: soprattutto quando non fai goal. Oggi abbiamo rivisto anche Scamacca che ha giocato una trentina di minuti: speriamo in futuro di vedere sia lui che Nikola al pieno della loro forma".

Che messaggio bisogna dare ai tifosi visti i fischi?

"Penso che i fischi siano stati giusti. I tifosi ci hanno sempre sostenuto per tutta la gara. Abbiamo fatto una prestazione non all'altezza e la loro reazione è stata legittima".

Lei ritiene di avere qualche responsabilità vista la situazione dell'Atalanta?

"C'è sempre la responsabilità dell'allenatore nel bene e nel male. Mi disturba emotivamente vedere giocatori che prima offrivano certe prestazioni e invece adesso sono di nuovo calati: per esempio come è accaduto tra Milan, Marsiglia, Udine e oggi. Ogni partita sicuramente è diversa l'una dall'altra, ma ovviamente quando le cose non girano le responsabilità ricadono sull'allenatore".

15:25 - Termina qui la conferenza di Juric