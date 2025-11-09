Atalanta, Juric: "A Krstovic manca soltanto il gol, Lookman caso chiusissimo"
Intervistato da DAZN prima della sfida contro il Sassuolo, queste le parole del tecnico dell'Atalanta Ivan Juric prima della sfida contro il Sassuolo: "Voglio che andiamo forte, abbiamo le capacità per fare una grande partita. Non è facile recuperare sempre, bisogna spingere per fare una grande gara oggi".
Krstovic deve sbloccarsi, Samardzic?
"A Krstovic manca solo il gol, non rinunciando però a quello che sta facendo. Samardzic merita di giocare oggi".
Lookman caso chiusissimo?
"Assolutamente".
