Atalanta, un tempo e un punto. Il Corriere di Bergamo: "Bilancio positivo dopo il primo ciclo"

Quarto pareggio in sei gare per l’Atalanta di Ivan Juric, che resta imbattuta in campionato trovando un 1-1 alla New Balance Arena contro il Como, nel posticipo del sabato sera della sesta giornata di campionato.

Buona gara dei nerazzurri, sempre in controllo della partita e in vantaggio dopo appena sei minuti grazie al gol di Samardzic. In generale primo tempo molto spettacolare, con tante occasioni per ambo le parti. In una di esse è arrivato anche il pareggio, al 19’, del centrocampista ospite Maximo Perrone.

Nel secondo tempo cala la qualità e aumenta l’agonismo, con tanti falli e cartellini per ambo le parti. Juric ha commentato così la gara: “Complimenti ai ragazzi, poco tempo per recuperare dopo la Champions. Il Como sappiamo tutti come gioca. Abbiamo pressato bene e rubato palla, ci sono mancate piccole cose per vincere una partita dominata".