Kessie torna al gol in Serie A: "Importante vincere oggi. Non è facile col nuovo modulo"
autore
Matteo Selli
Matteo Selli
Oggi alle 20:49Serie A
autore Matteo Selli
12.10.2026 20:49Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Le parole del centrocampista dell'Atalanta Frank Kessiè al termine della sfida contro il Venezia. Le riporta DAZN:
"Modulo? Siamo contenti della vittoria, venivamo da tre sconfitte. Era importante e ce l'abbiamo fatta. Non è facile con il nuovo modulo, dobbiamo ascoltare il mister e dare il massimo. Fa sempre piacere fare gol, ma per me è importante la squadra, sono contento di aiutare, come lo sono per Krstovic, può prendere fiducia. Ritorno a San Siro? Sempre pronto".
Articoli correlati
Tifosi Atalanta contro Malagò: "Nel circo dei pagliacci il presidente commissario di se stesso"
Atalanta, Bellanova: "Dobbiamo avere fiducia in Sarri. Infortunio? Sono uscito per precauzione"
Atalanta-Venezia 3-1: il tabellino della gara
Atalanta, Sarri: "Contento per la vittoria. Scalvini? Valuteremo le sue condizioni"
Altre notizie Serie A
Oggi
21:23 Serie ATMW
TMWQuant'è dura la Serie A: per Stroppa un punto nelle ultime 18 nel massimo campionato
21:19 Serie A
Atalanta, Bellanova: "Dobbiamo avere fiducia in Sarri. Infortunio? Sono uscito per precauzione"
21:15 Serie ATMW
TMWVenezia ancora a zero, Stroppa rischia? Può tornare di moda Zanetti. Occhio a Nicola
21:09 Serie ALive TMW
Live TMWAtalanta, Sarri: "Contento per la vittoria. Scalvini? Valuteremo le sue condizioni"