Kessie torna al gol in Serie A: "Importante vincere oggi. Non è facile col nuovo modulo"

Le parole del centrocampista dell'Atalanta Frank Kessiè al termine della sfida contro il Venezia. Le riporta DAZN:

"Modulo? Siamo contenti della vittoria, venivamo da tre sconfitte. Era importante e ce l'abbiamo fatta. Non è facile con il nuovo modulo, dobbiamo ascoltare il mister e dare il massimo. Fa sempre piacere fare gol, ma per me è importante la squadra, sono contento di aiutare, come lo sono per Krstovic, può prendere fiducia. Ritorno a San Siro? Sempre pronto".