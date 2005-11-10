Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis, commenta in conferenza stampa la crescita del tennis italiano, che a suo parere passa soprattutto dalla capacità di raggiungere un pubblico sempre più ampio. “L'impatto sociale dell'effetto della televisione in chiaro è stato notevole. Credo che la realizzazione del canale in chiaro su SuperTennis sia stata il driver più importante dello sviluppo e della crescita del tennis in Italia”.

Un tema tornato d'attualità dopo gli ascolti della semifinale con la Repubblica Ceca, inferiori alle medie di Rai 1. “La semifinale, sommando gli ascolti di Rai e SuperTennis, ha superato il 15% di share. Per noi è un obiettivo raggiunto. Confidiamo di tenere i diritti della Coppa Davis in chiaro il più a lungo possibile. Siamo disponibili a condividerli con le più grandi emittenti italiane, Rai e Mediaset, ma solo se le partite vengono trasmesse sulla rete ammiraglia. Riteniamo che Cobolli e Musetti abbiano pari dignità rispetto a Pio Esposito, Scamacca e agli altri calciatori per i quali facciamo il tifo ogni volta che giocano”.