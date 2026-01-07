Atalanta, Krstovic dopo la doppietta: "Dedico questo giorno a mio figlio e al Montenegro"

L'Atalanta vince ancora e si impone 2-0 a Bologna dopo il successo sulla Roma, scavalcando proprio la squadra di Italiano in classifica. Con i tre punti la formazione di Palladino sale a 28 punti, mentre i rossoblù, che non riescono più a vincere, restano fermi a 26, ma con una gara da recuperare. Ai bergamaschi bastano due gol di Nikola Krstovic, uno per tempo, per aggiudicarsi la sfida che può valere l'Europa.

L'attaccante montenegrino, protagonista assoluto della serata, si presenta ai microfoni di DAZN visibilmente emozionato per una giornata che va oltre il risultato sportivo. Il numero nove nerazzurro parla della dedica speciale per la sua famiglia e del supporto ricevuto dai compagni di squadra.

Quante cose hai da festeggiare oggi? Mi hai detto che è un giorno particolare per te, ma non tanto per la doppietta, proprio a 360 gradi.

"Sì, io voglio dedicare a mio figlio e al Montenegro questo giorno, lo voglio dire a tutti i nostri connazionali che stanno celebrando (oggi, 7 gennaio, si festeggia il Natale ortodosso, ndc). Voglio condividere questo giorno di gioia con loro".

Tu non puoi saperlo ma prima della partita abbiamo intervistato De Ketelaere che ci ha detto: per quanto si impegna, Krstovic merita di segnare, farò di tutto per aiutarlo. Non male come aiuto che ti ha dato oggi per il primo gol.

"No no no, tutto merito suo. Grazie Charles, un bell'assist. Io ho visto Charles, sicuro tira, e invece mi dà la palla. Grazie a lui e grazie a tutta la squadra per questa partita. Abbiamo dato tutto, tre punti e andiamo avanti. Aspettiamo ora prossima partita sabato in casa"